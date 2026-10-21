Джейкъб Топин пред Sportal.bg: Борихме се здраво, взехме победата и само това има значение

Баскетболистът на Апоел Джейкъб Топин сподели мнението си пред Sportal.bg след победата срещу Виртус Болоня от Евролигата. Той призна за колебливото начало на тима му, но изтъкна характера и реакцията на отбора през второто полувреме.

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„Мисля, че започнахме слабо. На полувремето треньорът ни говори в съблекалнята, обединихме се и изяснихме какво трябва да подобрим. Направихме го през второто полувреме. Имахме много играчи, които показаха хъс и устойчивост днес. Борихме се здраво и взехме победата, така че само това има значение“, заяви Топин.

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