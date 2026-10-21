Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Джейкъб Топин пред Sportal.bg: Борихме се здраво, взехме победата и само това има значение

  • 21 окт 2026 | 21:45
  • 457
  • 0

Баскетболистът на Апоел Джейкъб Топин сподели мнението си пред Sportal.bg след победата срещу Виртус Болоня от Евролигата. Той призна за колебливото начало на тима му, но изтъкна характера и реакцията на отбора през второто полувреме.

Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"
Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"

„Мисля, че започнахме слабо. На полувремето треньорът ни говори в съблекалнята, обединихме се и изяснихме какво трябва да подобрим. Направихме го през второто полувреме. Имахме много играчи, които показаха хъс и устойчивост днес. Борихме се здраво и взехме победата, така че само това има значение“, заяви Топин.

Итудис след обрата срещу Болоня: Не можем да играем лежерно, в Евролигата никой не те чака
Итудис след обрата срещу Болоня: Не можем да играем лежерно, в Евролигата никой не те чака
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"

Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 21:07
  • 3966
  • 5
Ники Кънчев пред Sportal.bg: Присъствието на Евролигата в България е добър знак

Ники Кънчев пред Sportal.bg: Присъствието на Евролигата в България е добър знак

  • 21 окт 2026 | 21:06
  • 720
  • 1
Звезда на Апоел пристигна в "Арена София" с фланелка на Меси

Звезда на Апоел пристигна в "Арена София" с фланелка на Меси

  • 21 окт 2026 | 18:49
  • 495
  • 1
Джа Морант ще започне новия сезон от пейката в Портланд

Джа Морант ще започне новия сезон от пейката в Портланд

  • 21 окт 2026 | 18:11
  • 653
  • 1
ЛеБрон Джеймс и фен на Никс "се захапаха" в дебюта на суперзвездата за Фили

ЛеБрон Джеймс и фен на Никс "се захапаха" в дебюта на суперзвездата за Фили

  • 21 окт 2026 | 17:02
  • 1214
  • 0
Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на местната федерация

Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на местната федерация

  • 21 окт 2026 | 16:26
  • 6707
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 293668
  • 85
На полувремето: Байерн 1:1 Арсенал, равностойна първа част

На полувремето: Байерн 1:1 Арсенал, равностойна първа част

  • 21 окт 2026 | 22:47
  • 4230
  • 10
Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 10096
  • 11
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 12471
  • 30
Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

  • 21 окт 2026 | 20:25
  • 21175
  • 51
Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 21:38
  • 19536
  • 69