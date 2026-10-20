Зак ЛиДей: Не трябва да се отпускаме, трябва да надградим на победите през миналата седмица

Баскетболният отбор на Апоел Тел Авив се готви за предстоящия сблъсък с италианския Виртус Болоня в Евролигата. Преди двубоя състезателят на израелския тим Зак ЛиДей сподели очакванията си и подчерта значението на постоянството и отборния растеж през този интензивен период от сезона.

„Най-важното е просто да продължим да надграждаме върху това, което изградихме през последните няколко дни. Ден след ден – това е маратон. Имахме добри победи миналата седмица и трябва да продължим да надграждаме върху тях като група, да се учим и да израстваме заедно“, сподели ЛиДей относно атмосферата и готовността на тима преди срещата.

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Апоел Тел Авив се намира в отлична серия от успехи, записвайки победи както в местното първенство, така и два поредни триумфа в най-силния европейски клубен турнир. Запитан как отборът може да поддържа това темпо, американският баскетболист набляга на правилната нагласа и ежедневното себераздаване.

„Просто трябва да се отнасяме към всеки ден по един и същи начин. Да продължаваме стъпка по стъпка и да трупаме ден след ден. Не трябва да се отпускаме и да подценяваме ситуацията. Винаги гони величието и никога не се задоволявай с постигнатото. Просто продължавай да вървиш напред, стреми се към все по-високи цели и мисля, че всичко ще бъде наред“, завърши баскетболистът.

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