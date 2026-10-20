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Томаш Саторански: Не можем да си позволим отпускане в Евролигата

  • 20 окт 2026 | 15:21
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Звездата на Апоел Тел Авив Томаш Саторански сподели очакванията си пред Sportal.bg преди предстоящия двубой от Евролигата срещу Болоня. Баскетболистът отчете, че след силна серия от победи както в евротурнирите, така и в израелското първенство, атмосферата в лагера на тима е позитивна, но напомни, че в Евролигата отпускането е недопустимо дори за един мач.

"Имахме някои добри победи в Евролигата и в израелското първенство, така че атмосферата е добра. Но знаем каква е Евролигата - не можеш да се отпуснеш дори за един мач. Мисля, че Болоня играе много добре, имат нов отбор - много атлетичен и физически. Опитват се да тичат, да крадат много топки и да правят силни серии, така че трябва да бъдем особено фокусирани в това отношение: да не губим топката и да играем умно. Те сменят често защитите си, така че ще трябва да подходим интелигентно в този мач."

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По отношение на добрата форма и серията от четири поредни победи във всички турнири, баскетболистът подчерта, че всеки двубой е нова възможност, която трябва да бъде оползотворена, а победният ритъм да се задържи възможно най-дълго. Като ключов момент той посочи успеха срещу Панатинайкос.

"Всеки мач е нова възможност. Когато влезеш в победна серия, се опитваш да я задържиш възможно най-дълго. Мисля, че се справихме отлично, играейки истински отборен баскетбол, особено в мача срещу Панатинайкос. Беше много труден мач и смятам, че всеки изпълни ролята си, всички бяхме на една вълна. Трябва да продължим с този тип баскетбол - това е, което ще ни даде най-много шансове да спечелим и следващия мач“, завърши Саторански пред камерата на Sportal.bg.

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