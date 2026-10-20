Босът на Апоел разкри какъв е бюджетът на клуба

Собственикът на Апоел Тел Авив Офер Янай разкри, че през настоящия сезон клубът разполага с общ бюджет от около 70 милиона евро, въпреки че според него тази сума е завишена заради някои разходи, характерни единствено за израелския отбор.

🏀🔥 Η απάντηση του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, στο Sportal σχετικά με το μπάτζετ της ομάδας! 👉 Ολόκληρη η συνέντευξη με τον Οφέρ Γιανάι στο κανάλι του Sportal στο YouTube. https://t.co/BywDMypNPc — Sportal (@SportalgrG) October 20, 2026

"Бюджетът ни? Да, около 70 милиона евро. Като се вземе предвид всичко - данъци и останалите пера", коментира Янай пред Sportal.gr, добавяйки че директното сравнение на бюджета от 70 милиона евро с тези на други водещи отбори в Евролигата би било подвеждащо.

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"Ако се опитаме да направим съпоставка - да кажем, ако този отбор беше в Гърция, то тогава бюджетът там вероятно би бил около 55 милиона евро", обясни той и посочи три основни причини за тази разлика:

"Първо, налага се да поддържаме втора база в София. Това, разбира се, оскъпява разходите ни. Второ, данъчното облагане в Израел е по-високо, отколкото в Гърция", продължи Офер Янай, който добави, че третият фактор произтича от правилата за състава в Израел: "Разрешени са само петима чужденци. Това означава, че трябва да разполагаш с повече играчи, само за да можеш да участваш в израелското първенство. Ако вземем предвид тези три аспекта, мисля, че вероятно сме на едно ниво с Олимпиакос и Панатинайкос. Смятам също, че вероятно се налага да плащаме малко повече, тъй като не сме утвърден клуб в Евролигата".

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