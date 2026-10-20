Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Босът на Апоел разкри какъв е бюджетът на клуба

  • 20 окт 2026 | 16:11
  • 154
  • 0

Собственикът на Апоел Тел Авив Офер Янай разкри, че през настоящия сезон клубът разполага с общ бюджет от около 70 милиона евро, въпреки че според него тази сума е завишена заради някои разходи, характерни единствено за израелския отбор.

"Бюджетът ни? Да, около 70 милиона евро. Като се вземе предвид всичко - данъци и останалите пера", коментира Янай пред Sportal.gr, добавяйки че директното сравнение на бюджета от 70 милиона евро с тези на други водещи отбори в Евролигата би било подвеждащо.

Босът на Апоел със силни думи след впечатляващата победа над Панатинайкос
Босът на Апоел със силни думи след впечатляващата победа над Панатинайкос

"Ако се опитаме да направим съпоставка - да кажем, ако този отбор беше в Гърция, то тогава бюджетът там вероятно би бил около 55 милиона евро", обясни той и посочи три основни причини за тази разлика:

"Първо, налага се да поддържаме втора база в София. Това, разбира се, оскъпява разходите ни. Второ, данъчното облагане в Израел е по-високо, отколкото в Гърция", продължи Офер Янай, който добави, че третият фактор произтича от правилата за състава в Израел: "Разрешени са само петима чужденци. Това означава, че трябва да разполагаш с повече играчи, само за да можеш да участваш в израелското първенство. Ако вземем предвид тези три аспекта, мисля, че вероятно сме на едно ниво с Олимпиакос и Панатинайкос. Смятам също, че вероятно се налага да плащаме малко повече, тъй като не сме утвърден клуб в Евролигата".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Зак ЛиДей: Не трябва да се отпускаме, трябва да надградим на победите през миналата седмица

Зак ЛиДей: Не трябва да се отпускаме, трябва да надградим на победите през миналата седмица

  • 20 окт 2026 | 15:14
  • 244
  • 0
Димитрис Итудис: Трябва да вярваме в това, което градим

Димитрис Итудис: Трябва да вярваме в това, което градим

  • 20 окт 2026 | 15:01
  • 237
  • 0
Евролигата към НБА: Телефоните ни са включени, но две паралелни лиги ще бъдат катастрофа

Евролигата към НБА: Телефоните ни са включени, но две паралелни лиги ще бъдат катастрофа

  • 20 окт 2026 | 11:03
  • 617
  • 0
Звезда на Апоел проговори на български пред Sportal.bg

Звезда на Апоел проговори на български пред Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 2926
  • 10
Бодирога: Цървена звезда и Партизан имат много добри шансове да продължат да бъдат част от Евролигата

Бодирога: Цървена звезда и Партизан имат много добри шансове да продължат да бъдат част от Евролигата

  • 19 окт 2026 | 14:52
  • 654
  • 0
Босът на Апоел със силни думи след впечатляващата победа над Панатинайкос

Босът на Апоел със силни думи след впечатляващата победа над Панатинайкос

  • 18 окт 2026 | 17:55
  • 1632
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
  • 12407
  • 106
Чандъров: Илиян Филипов се събуждаше и лягаше с мисълта за Ботев

Чандъров: Илиян Филипов се събуждаше и лягаше с мисълта за Ботев

  • 20 окт 2026 | 15:20
  • 2771
  • 3
Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

  • 20 окт 2026 | 16:16
  • 152
  • 0
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 518
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 263243
  • 77
Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

  • 20 окт 2026 | 08:00
  • 3898
  • 1