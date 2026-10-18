Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев остана доволен след категоричния успех с 4:0 над Черноморец (Бургас), с който отборът му се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България. За "канарчетата" това е шеста поредна победа, като в пет от случаите тимът не допусна гол.

"Всички знаем, че ние сме по-класният отбор. Единствените ни притеснения бяха свързани с терена. Другото важно нещо беше отборът ни да бъде сериозен и да не подценяваме нито за момент мача. Ако подценим такъв двубой, може да се получи изненада. Свършихме си работата. Когато вкарахме третия гол, мачът приключи. Вече мислим за следващата среща за първенство.

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Искам да се подобряваме с всеки двубой. Хубаво е, че трупаме победа след победа. В петък ни чака много различен мач срещу един от най-добрите отбори в България. Трябва да се подготвим по най-добрия начин и аз лично се надявам да продължим серията си.

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Едни от притесненията ни за терена бяха да не се получат контузии. Засега само Богдан е с оплаквания, ще разберем в следващите дни какво е неготово състояние. Надявам се да направим добър мач срещу ЦСКА 1948 и да излезем победители. Ще направим всичко възможно да спечелим трите точки", каза Генчев.

Снимка: "Фейсбук" на Ботев (Пловдив)

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