Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

  • 18 окт 2026 | 14:16
  • 592
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев остана доволен след категоричния успех с 4:0 над Черноморец (Бургас), с който отборът му се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България. За "канарчетата" това е шеста поредна победа, като в пет от случаите тимът не допусна гол.

"Всички знаем, че ние сме по-класният отбор. Единствените ни притеснения бяха свързани с терена. Другото важно нещо беше отборът ни да бъде сериозен и да не подценяваме нито за момент мача. Ако подценим такъв двубой, може да се получи изненада. Свършихме си работата. Когато вкарахме третия гол, мачът приключи. Вече мислим за следващата среща за първенство.

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Искам да се подобряваме с всеки двубой. Хубаво е, че трупаме победа след победа. В петък ни чака много различен мач срещу един от най-добрите отбори в България. Трябва да се подготвим по най-добрия начин и аз лично се надявам да продължим серията си.

Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!
Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

Едни от притесненията ни за терена бяха да не се получат контузии. Засега само Богдан е с оплаквания, ще разберем в следващите дни какво е неготово състояние. Надявам се да направим добър мач срещу ЦСКА 1948 и да излезем победители. Ще направим всичко възможно да спечелим трите точки", каза Генчев.

Снимка: "Фейсбук" на Ботев (Пловдив)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

  • 18 окт 2026 | 14:23
  • 667
  • 0
Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

  • 18 окт 2026 | 14:19
  • 705
  • 0
Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

  • 18 окт 2026 | 14:12
  • 582
  • 0
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 17248
  • 0
Купата на България на живо: започнаха още три мача

Купата на България на живо: започнаха още три мача

  • 18 окт 2026 | 15:05
  • 60899
  • 0
Несебър 0:0 ЦСКА, греда на Брахими

Несебър 0:0 ЦСКА, греда на Брахими

  • 18 окт 2026 | 15:00
  • 16859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Несебър 0:0 ЦСКА, греда на Брахими

Несебър 0:0 ЦСКА, греда на Брахими

  • 18 окт 2026 | 15:00
  • 16859
  • 0
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 17248
  • 0
Лийдс - Ман Юнайтед, Груев е на пейката, Лисандро Мартинес стартира

Лийдс - Ман Юнайтед, Груев е на пейката, Лисандро Мартинес стартира

  • 18 окт 2026 | 15:10
  • 562
  • 0
Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 11443
  • 0
Купата на България на живо: започнаха още три мача

Купата на България на живо: започнаха още три мача

  • 18 окт 2026 | 15:05
  • 60899
  • 0
Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

  • 18 окт 2026 | 07:11
  • 8719
  • 0