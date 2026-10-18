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  2. Ботев (Пловдив)

Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

  • 18 окт 2026 | 14:19
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Нападателят на Ботев (Пловдив) Алберто Салидо говори след победата с 4:0 срещу Черноморец (Бургас) в турнира Sesame Купа на България. Юношата на Атлетико Мадрид заяви, че иска още попадения. Днес той вкара по отличен начин с пета.

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"Много сме щастливи. Три мача, три гола, затова дойдох в Ботев. Щастлив съм за отбора, продължаваме напред. Трябва да продължаваме по този начин, да се чувстваме добре на терена. Чувствам се уверен тук, имам много добри съотборници, но съм гладен, искам още. Може би идва труден мач, ЦСКА 1948 е силен отбор, ще бъде здрава битка, надявам се отново да победим", заяви бившата звезда на Берое.

Снимка: "Фейсбук" на Ботев (Пловдив)

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