Локомотив (Пд) без петима срещу Янтра

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Янтра (Габрово) в 1/16-финал за Sesame Купа на България. Двубоят е утре от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев".

Ефе Али, Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков ще пропуснат срещата заради контузии. От наказание се завръща Лукас Риян, който не можа да вземе участие в предишния мач с Локомотив (София).

Национал на България с тежка травма

Групата на "черно-белите": Боян Милосавлевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе, Жуниор Бурбан.

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