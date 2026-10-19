Локо (Пд) пусна специални виртуални билети

ПФК Локомотив Пловдив продължава кампанията "Заедно за Локомотив“, насочена към подкрепата на клуба в този важен за неговото бъдеще момент, съобщиха от "Лаута".
Освен обявената банкова сметка, всеки желаещ да помогне на "черно-белите“ вече може да го направи и чрез закупуването на специални виртуални билети, всеки на цена от 10 евро.
Кампанията е активна и няма определен краен срок. Всеки привърженик ще може да се включи и да подкрепи клуба според своите възможности.
"Вярваме, че заедно ще можем да преминем и през това изпитание! Всяка подкрепа е важна! Заедно за Локомотив! Само Локо!", написаха по този повод от ПФК Локомотив.
Желаещите могат да се сдобият с виртуални билети тук!