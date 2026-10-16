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Косич: Не беше перфектен мач

  • 16 окт 2026 | 21:27
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Косич: Не беше перфектен мач

Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич бе доволен от успеха с 2:0 Янтра Габрово в среща от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

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"Успяхме да анализираме отбора на Янтра, имат доста опитни футболисти, очаквахме тежък двубой и искахме да спечелим, за да продължим напред в турнира, доволни сме генерално от двубоя. Трудно е в този турнир, може да има много изненадващи резултати. Радвам се, че преминахме през това", сподели той.

"Това е нещо, което очакваме от нашите нападатели. Не беше перфектен мач, но все пак съм доволен от реализираните попадения. Искаме да играем тези мачове и гледаме напред. Очаквам всеки да дава максимума си. Малко съм изненадан, когато играем подобни мачове и не показваме нашите характеристики. Напрежението винаги е около нас, сигурен съм, че ще се подобрим", добави Косич.

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