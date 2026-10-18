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ПСЖ загуби важен играч за сблъсъка с Барселона

  • 18 окт 2026 | 19:56
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ПСЖ загуби важен играч за сблъсъка с Барселона

Левият бек на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш е получил контузия в лявото си бедро при вчерашната победа с 3:1 над Страсбург, обявиха от клуба. Португалският национал напусна терена принудително в последните минути на мача, въпреки че тимът вече беше изразходил всичките си смени.

Парижани също така уточниха, че Мендеш ще отсъства от игра в продължение на няколко седмици. Така той със сигурност ще пропусне предстоящия сблъсък с Барселона в Шампионската лига, както и мачовете с Лион, Льо Авър, Виляреал и Троа. Крайният защитник е сред основните фигури в състава на Луис Енрике, като има седем изиграни мача за ПСЖ през този сезон, в чието начало изтърпяваше наказание от три двубоя в Лига 1.

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Снимки: Gettyimages

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