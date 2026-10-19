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Патрезе-младши коментира GT приключенията на Верстапен

  • 19 окт 2026 | 14:10
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Макс Верстапен не беше единственият пилот в Португалия през изминалия уикенд, чиято фамилия носи сериозна тежест в историята на Формула 1. На стартовата решетка застана и Лоренцо Патрезе – синът на бившия състезател от световния шампионат Рикардо Патрезе. Въпреки че е едва на 21 години, младият италианец вече е натрупал солиден опит зад волана на автомобили от категория GT3 и посрещна с интерес появата на нидерландската звезда в шампионата.

Патрезе-младши се насочва към надпреварите за издръжливост в ранна възраст. През 2020 и 2021 година той кара във Формула 4 за отбора на Марко Антонели – бащата на Андреа Кими Антонели, след което взема решение да премине към GT автомобилите. Адаптацията му е мигновена и скоро следват престижни участия в „24-те часа на "Спа“, „24-те часа на Дейтона“, „24-те часа на Льо Ман“ и „12-те часа на Батърст“. През настоящия сезон италианецът защитава цветовете на Кесел Рейсинг в сериите GT World Challenge Европа зад волана на Ферари 296 GT3 Ево с номер 74.

Макс Верстапен се цели в участие в „24-те часа на "Спа“ през 2027 година
Макс Верстапен се цели в участие в „24-те часа на "Спа“ през 2027 година

„Страхотно е, че Макс е тук - сподели Патрезе в Портимао. - Имам усещането, че тази година GT надпреварите му носят дори повече удоволствие, отколкото Формула 1! Разбира се, последните няколко състезания във Формула 1 минаха отлично за него."

„Определено бих искал някой ден да се състезавам директно срещу Макс. Едва ли съм на неговото ниво, но все пак разполагам с няколко скрити коза и би било изключително интересно“, допълва с усмивка младият състезател, който вече има зад гърба си опит с множество различни автомобили и шампионати.

Въпреки богатия си актив в емблематични състезания, Патрезе все още не е стартирал в легендарните „24 часа на "Нюрбургринг“, където четирикратният световен шампион дебютира през май. „Ще видим какво ще се случи в бъдеще. Би било страхотно, но Макс познава Нордшлайфе много по-добре и има сериозно предимство там“, призна италианецът, допълвайки, че подобно на съперника си е навъртял огромно количество виртуални обиколки на симулатора.

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Бащи и синове в моторния спорт: деликатният баланс

Двамата пилоти споделят и друга обща черта – и двамата са синове на бивши пилоти от Формула 1. Рикардо Патрезе има 256 старта зад гърба си в световния шампионат, карал е за екипи като Алфа Ромео и Уилямс и познава отлично спецификата на спорта.

„Смятам, че баща ми винаги намираше точния баланс в намесата си – без да прекалява, но винаги на разположение. Това бе безценно в началото на пътя ми, особено след като започнах с картинга сравнително късно - обяснява Лоренцо. - Той беше плътно до мен във Формула 4 и в първите ми сезони в GT. През последните две години и половина обаче идва само на отделни стартове. Направи го съзнателно, за да ми даде пространство да се развивам самостоятелно.“

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Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

„GT надпреварите са територия, която той познава до известна степен, но не в детайли. Затова съветите му бяха насочени предимно към комуникацията с екипа и това как да бъда пълноценен отборен играч, а не към самата техника на пилотиране. Той видя, че ставам по-независим в това отношение. Справи се великолепно – подкрепяше ме, без присъствието му да създава излишен натиск“, обобщава Патрезе.

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Снимки: Imago

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