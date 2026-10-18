От ПСЖ отговориха на шегите за Лига 1: Може да е "фермерска лига", но да играеш в нея никак не е лесно

След като бе сред ключовите фигури при победата на ПСЖ с 3:1 като гост Страсбург, Иля Забарний защити френската Лига 1, отговаряйки на постоянните критики относно нивото на шампионата.

Срещата се проведе само три дни след триумфа с 4:2 над Манчестър Сити на „Етихад“ в Шампионската лига и три дни преди домакинството на Барса на „Парк де Пренс“, поради което Луис Енрике заложи на сериозно прекроен стартов състав. Парижани се оказаха в ролята на догонващи, но успяха да осъществят пълен обрат. Украинският защитник, който премина през труден период в началото на сезона, даде тон за обрата с изравнително попадение в 77-ата минута. Победата бе подпечатана след появата на обичайните титуляри Усман Дембеле и Дезире Дуе, които също се разписаха.

« TOUT LE MONDE DIT QUE LA LIGUE 1 🇫🇷 C’EST LA FARMER LEAGUE 🚜… MAIS C’EST COMPLIQUÉ !!! » 🙌 Ilia ZABARNYI 🇺🇦 au micro de @CulturePSG. 🎙️ https://t.co/N1tI9NqVtx — Actu Foot (@ActuFoot_) October 17, 2026

В микс зоната след последния съдийски сигнал Забарни акцентира върху трудността на двубоя: "Страсбург е добър отбор. Разбира се, че е трудно да играеш веднага след мач от Шампионската лига и да се пренастроиш за първенството. Но видях отбор с огромно желание за победа."

Украинският национал използва възможността да отхвърли и клишетата по адрес на френския футбол: "Изобщо не ни е лесно да играем в Лига 1. Всички се шегуват, че това е "фермерска лига" или нещо подобно. Но да играеш за ПСЖ във френския шампионат никак не е лесно. Затова и мачът беше толкова труден за нас. Видяхте колко положения създадоха те. Играха силно, но ние бяхме по-добрият отбор."

🗯️ "Tout le monde dit que c'est la Farmers League mais...", la réponse de Zabarnyi aux critiques sur le niveau de la Ligue 1. https://t.co/Da8JxUfFSg — RMC Sport (@RMCsport) October 17, 2026

Думите на защитника идват в отговор на изказванията на Енцо Мареска. Мениджърът засегна разликата в изискванията между Висшата лига и Лига 1 след загубата на "гражданите" от парижани: "Те могат да си позволят да дават почивка на основни футболисти преди двубои от Шампионската лига… при нас е съвсем различно, когато трябва да гостуваме на "Анфийлд".“

В петък на пресконференция Луис Енрике също коментира думите на Енцо Мареска: "Това е обичайният шум около ПСЖ. Още преди да дойда тук, слушах, че ПСЖ нямало да спечели Шампионската лига заради нивото на местното първенство. Сега, след като клубът спечели, казват, че причината отново е същата. Винаги ще има кой да се оплаква. Ние просто се стремим да печелим всеки свой мач."

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Снимки: Imago