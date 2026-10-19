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  2. Волов (Шумен)

Иван Станчев: Беше много трудно за нас

  • 19 окт 2026 | 07:44
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Иван Станчев: Беше много трудно за нас

Волов Шумен 2007 надви у дома Черно море II (Варна) с 2:1. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 излъга дубъла на Черно море накрая
Волов Шумен 2007 излъга дубъла на Черно море накрая

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Двубоят беше много труден за нас. Направихме три принудителни смени, с които си изчерпахме правото на промени, така че доиграхме двубоя с 10 души от 70-ата минута нататък. Но успяхме да стигнем до обрата. Беше наистина много трудно. Черно море II е много добър отбор с играчи, които имат много енергия. Отдавна не съм виждал момчетата толкова доволни след победа. Беше много емоционално“…

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