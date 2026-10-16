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Иван Станчев: Излизаме за победа

  • 16 окт 2026 | 10:10
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Иван Станчев: Излизаме за победа

В неделя, Волов-Шумен 2007 приема втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Черно море винаги е изграждал добри футболисти. Предстои ни мач срещу поредните им таланти. Млади момчета, с безспорен потенциал, подготвени и амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Винаги играем за победа. Разчитаме на футболните си умения да я постигнем. На лице са предпоставки за надиграване. Очаквам динамичен двубой“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

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