Иван Станчев: Излизаме за победа

В неделя, Волов-Шумен 2007 приема втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Черно море винаги е изграждал добри футболисти. Предстои ни мач срещу поредните им таланти. Млади момчета, с безспорен потенциал, подготвени и амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Винаги играем за победа. Разчитаме на футболните си умения да я постигнем. На лице са предпоставки за надиграване. Очаквам динамичен двубой“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

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