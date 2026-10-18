Пиер Ваше: В Ред Бул победите не са достатъчни, целта ни са титлите във Формула 1

Въпреки че Ред Бул изглежда отново нацели правилния ритъм през 2026 година, техническият директор на тима Пиер Ваше е категоричен, че двата последователни успеха на Макс Верстапен са само стъпка към голямата цел: завръщане на върха и триумф в двата шампионата на Формула 1.

Победите на нидерландеца в Малайзия и Сингапур промениха изцяло ситуацията за австрийския тим след трудното начало на новата техническа ера. Още по-значимо е, че тези успехи бележат първия голям пробив за собствения задвижващ агрегат на отбора, създаден в партньорство с Форд, който изведе болида RB22 до дебютни триумфи. Ваше обаче подчертава, че амбициите на базата в Милтън Кийнс се простират далеч отвъд отделните първи места в състезанията.

One week since Max Verstappen's secured his first Singapore Grand Prix victory! 😮‍💨✨ #F1 #SingaporeGP https://t.co/nc9TXYl9KO — Formula 1 (@F1) October 18, 2026

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В разговор с RacingNews365 френският инженер отхвърли възможността отборът да се задоволи с моментните резултати:

„Не, защото никога не бива да се задоволяваш с постигнатото. Предимството на този подход е, че те кара постоянно да натискаш напред, докато не стигнеш до желания резултат. Никога не знаеш кога точно ще се случи това.“

Силната серия откри пред Ред Бул възможности, които по-рано през сезона изглеждаха малко вероятни. Тимът вече се стреми към третото място при конструкторите, докато Верстапен съкрати изоставането си до втората позиция при пилотите само на 17 точки.

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Според Ваше настоящият напредък е поредният етап от преследването на титлата:

„Ако нещо не се получи, извличаш поуки и опитваш отново. Това е постоянен процес на учене, а крайната цел е не просто да печелим състезания, а да вземем титлите. Ако не спечелим и при пилотите, и при конструкторите, просто няма как да бъдем доволни. Винаги има известна доза съмнение във всичко, което вършим, но това няма нищо общо с вярата във възможностите ни да постигнем успех.“

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Освен преките резултати на пистата, Ваше вярва, че поддържането на конкурентоспособна организация във Формула 1 изисква постоянна еволюция. Превръщането на Ред Бул в независим производител както на шасита, така и на задвижващи системи, добави допълнителна сложност – особено при новия технически регламент, който пренареди силите на решетката.

Техническият директор допълни:

„Много е трудно да запазиш статуквото. Успешната организация винаги е динамична. Промяната се ражда от амбицията на хората в отбора, от тяхното развитие и от привличането на млади кадри, които искат да израстват. Задачата без съмнение е тежка, но не и непостижима. Да побеждаваш при такова високо ниво на съперничество е изключително сложно, но точно това прави спорта фантастичен. Формула 1 е може би едно от най-взискателните технически първенства в света и голямото предизвикателство е винаги да раждаш по-добри идеи от своите конкуренти.“

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Последните успехи на Верстапен са доказателство, че мащабният технически проект на Ред Бул започва да дава резултати. Истинският критерий за успех обаче остава непроменен: връщане на върха във Формула 1, а не просто радост от спорадични победи.

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Снимки: Gettyimages