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Макс Верстапен коментира дебюта си в GT World Challenge Европа

  • 18 окт 2026 | 14:59
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Макс Верстапен коментира дебюта си в GT World Challenge Европа

Дебютното участие на Макс Верстапен в сериите GT World Challenge Европа завърши със запомнящо се каране и девето място в Портимао. Нидерландският пилот, заедно със съотборниците си Крис Лълам и Бен Барникоут, премина през драматична тричасова надпревара, белязана от оспорвани дуели, наказание и мощен финален щурм.

Екипажът зад волана на Мерцедес-AMG GT3 с номер 3, подготвен от тима на 2 Seas и носещ цветовете на Верстапен Рейсинг, бе сред основните претенденти за победата на португалското трасе. Барникоут стартира надпреварата безупречно, като успя да избегне суматохата в първия завой. Британецът се възползва максимално от открилите се възможности по време на двете фази с кола за сигурност и изведе автомобила от 14-а до осма позиция в рамките на първия час.

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След това зад волана седна младият Крис Лълам, който поддържаше силното темпо. С атрактивна маневра от външната страна на седми завой срещу Тома Друе, Лълам се изкачи до шестото място. При последвалия рестарт обаче британецът допусна грешка – при опит за агресивно изпреварване от вътрешната страна на осми завой срещу Лука Щолц се стигна до контакт. Ударът завъртя колата на Winward Mercedes, а последвалото наказание с преминаване през бокса свлече автомобила с №3 ливрея до 24-то място.

Така в заключителния час състезанието премина в ръцете на Верстапен. В рамките на финалните 45 минути световният шампион сътвори истински спектакъл. Нидерландецът си пробиваше път през трафика с редица отлични маневри – включително напрегнат дуел с Томазо Моска от Ферари – и успя да навакса 15 позиции, за да пресече финалната линия на престижното девето място.

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Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

„Като цяло уикендът беше добър за нас. За съжаление, в квалификацията допуснахме грешка в настройките – автомобилът беше твърде нисък, стържеше в асфалта и хвърляше прекалено много искри, което ни попречи да се класираме на по-предна позиция. Променихме настройките за състезанието и бяхме далеч по-конкурентни. Бен направи великолепен първи стинт, а Крис също се движеше отлично, преди малко прекалено смелата му атака, довела до напълно заслужено наказание. Трябваше да започна своя стинт от 24-о място, но наистина се забавлявах. Имаше доста хаос на пистата, но темпото ни беше страхотно. В крайна сметка деветото място след наказанието е много добър резултат. Научихме много и уикендът беше позитивен“, заяви Верстапен след финала.

Бен Барникоут също изрази задоволство от представянето на тима:

„За мен беше огромна чест да карам за отбора на Верстапен в първото си състезание с Мерцедес от повече от година. Не всичко се разви по план, но Макс направи феноменален финален стинт, спечели 15 позиции и ни качи до деветото място. Беше наистина впечатляващо.“

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Снимки: Gettyimages

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