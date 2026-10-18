Онлайн омраза заля съотборник на Макс вчера, Верстапен го защити

Макс Верстапен използва социалните мрежи, за да осъди остро нападките и личните обиди, насочени към неговия съотборник в GT надпреварите Крис Лълам след състезанието им в Портимао.
През уикенда нидерландецът и Лълхам си партнираха с Бен Барникоут зад волана на Мерцедес с номер 3 в сериите GT World Challenge Европа. Лълам пое втората серия обиколки след Барникоут. По време на престоя си на пистата обаче британецът влезе в контакт с Мерцедес-а с номер 48, като го завъртя при контакта им и заради което екипажът получи наказание за преминаване през бокса. Санкцията прати автомобила на 24-а позиция, когато Верстапен седна зад волана за финалната част от състезанието.
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Световният шампион успя да си пробие път напред и да финишира на девето място, като в заключителните обиколки направи изпреварване срещу Артур Леклер – брат на пилота от Формула 1 Шарл Леклер.
Макар Верстапен да оцени уикенда като ползотворен, той категорично порица враждебната реакция срещу Лълам заради инцидента и последвалото наказание.
Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?
„Вълнуващ уикенд! Бях изключително щастлив да карам нашата GT3 кола в Портимао. Имахме върхове и спадове, но като отбор научихме много“, написа състезателят в Инстаграм, след което адресира нападките към британския си колега.
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„Чувствам, че трябва да взема отношение относно омразата и тормоза, на които Крис бе подложен след състезанието. Всеки има право на мнение за случилото се на пистата, но тези лични атаки са недопустими. Крис направи много силно каране, а грешки винаги стават. За подобно поведение няма място нито в нашия спорт, нито където и да било другаде.“
Снимки: Imago