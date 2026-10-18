Онлайн омраза заля съотборник на Макс вчера, Верстапен го защити

Макс Верстапен използва социалните мрежи, за да осъди остро нападките и личните обиди, насочени към неговия съотборник в GT надпреварите Крис Лълам след състезанието им в Портимао.

През уикенда нидерландецът и Лълхам си партнираха с Бен Барникоут зад волана на Мерцедес с номер 3 в сериите GT World Challenge Европа. Лълам пое втората серия обиколки след Барникоут. По време на престоя си на пистата обаче британецът влезе в контакт с Мерцедес-а с номер 48, като го завъртя при контакта им и заради което екипажът получи наказание за преминаване през бокса. Санкцията прати автомобила на 24-а позиция, когато Верстапен седна зад волана за финалната част от състезанието.

Exciting weekend! Was very happy to be racing our GT3 car in Portimão. There were some ups and downs, but as a team we learnt a lot. I also feel I need to speak up about the hate and harassment Chris has received after the race. Everyone can have their opinions about what happened on track, but these personal attacks are not okay. Chris had a really strong stint and mistakes can happen. There’s no place for this kind of abuse in our sport or anywhere else. — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 18, 2026

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Световният шампион успя да си пробие път напред и да финишира на девето място, като в заключителните обиколки направи изпреварване срещу Артур Леклер – брат на пилота от Формула 1 Шарл Леклер.

Макар Верстапен да оцени уикенда като ползотворен, той категорично порица враждебната реакция срещу Лълам заради инцидента и последвалото наказание.

Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?

„Вълнуващ уикенд! Бях изключително щастлив да карам нашата GT3 кола в Портимао. Имахме върхове и спадове, но като отбор научихме много“, написа състезателят в Инстаграм, след което адресира нападките към британския си колега.

„Чувствам, че трябва да взема отношение относно омразата и тормоза, на които Крис бе подложен след състезанието. Всеки има право на мнение за случилото се на пистата, но тези лични атаки са недопустими. Крис направи много силно каране, а грешки винаги стават. За подобно поведение няма място нито в нашия спорт, нито където и да било другаде.“

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Снимки: Imago