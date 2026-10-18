Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Онлайн омраза заля съотборник на Макс вчера, Верстапен го защити

  • 18 окт 2026 | 13:50
  • 1374
  • 0
Онлайн омраза заля съотборник на Макс вчера, Верстапен го защити

Макс Верстапен използва социалните мрежи, за да осъди остро нападките и личните обиди, насочени към неговия съотборник в GT надпреварите Крис Лълам след състезанието им в Портимао.

През уикенда нидерландецът и Лълхам си партнираха с Бен Барникоут зад волана на Мерцедес с номер 3 в сериите GT World Challenge Европа. Лълам пое втората серия обиколки след Барникоут. По време на престоя си на пистата обаче британецът влезе в контакт с Мерцедес-а с номер 48, като го завъртя при контакта им и заради което екипажът получи наказание за преминаване през бокса. Санкцията прати автомобила на 24-а позиция, когато Верстапен седна зад волана за финалната част от състезанието.

Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed
Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

Световният шампион успя да си пробие път напред и да финишира на девето място, като в заключителните обиколки направи изпреварване срещу Артур Леклер – брат на пилота от Формула 1 Шарл Леклер.

Макар Верстапен да оцени уикенда като ползотворен, той категорично порица враждебната реакция срещу Лълам заради инцидента и последвалото наказание.

Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?
Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?

„Вълнуващ уикенд! Бях изключително щастлив да карам нашата GT3 кола в Портимао. Имахме върхове и спадове, но като отбор научихме много“, написа състезателят в Инстаграм, след което адресира нападките към британския си колега.

„Чувствам, че трябва да взема отношение относно омразата и тормоза, на които Крис бе подложен след състезанието. Всеки има право на мнение за случилото се на пистата, но тези лични атаки са недопустими. Крис направи много силно каране, а грешки винаги стават. За подобно поведение няма място нито в нашия спорт, нито където и да било другаде.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Тото Волф коментира колегите си, намекна за Хорнър

Тото Волф коментира колегите си, намекна за Хорнър

  • 18 окт 2026 | 14:04
  • 552
  • 0
Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

  • 18 окт 2026 | 13:33
  • 436
  • 0
Ще се върне ли Шкода в WRC по новите правила?

Ще се върне ли Шкода в WRC по новите правила?

  • 17 окт 2026 | 17:07
  • 1052
  • 0
Ще се пребори ли Ред Бул с Макларън до края на сезона?

Ще се пребори ли Ред Бул с Макларън до края на сезона?

  • 17 окт 2026 | 16:39
  • 1414
  • 0
Карлос Сайнц се връща 30 години назад с класиката Ескорт WRC

Карлос Сайнц се връща 30 години назад с класиката Ескорт WRC

  • 17 окт 2026 | 16:12
  • 828
  • 0
Пилоти: Новите мотоциклети в MotoGP ще са по-забавни за каране

Пилоти: Новите мотоциклети в MotoGP ще са по-забавни за каране

  • 17 окт 2026 | 15:58
  • 752
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Несебър 0:0 ЦСКА

Несебър 0:0 ЦСКА

  • 18 окт 2026 | 15:00
  • 16708
  • 0
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 17195
  • 0
Лийдс - Ман Юнайтед, Груев е на пейката, Лисандро Мартинес стартира

Лийдс - Ман Юнайтед, Груев е на пейката, Лисандро Мартинес стартира

  • 18 окт 2026 | 15:10
  • 538
  • 0
Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 11423
  • 0
Купата на България на живо: започнаха още три мача

Купата на България на живо: започнаха още три мача

  • 18 окт 2026 | 15:05
  • 60888
  • 0
Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

  • 18 окт 2026 | 07:11
  • 8707
  • 0