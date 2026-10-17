Съставите на Болоня и Интер

Отборите на Болоня и Интер излизат един срещу друг на “Ренато Дал’Ара” в най-интересния двубой от съботната програма на седмия кръг в Серия "А".
Интер иска да се отърси от европейските неудачи с успех над Болоня
Болоня: Скорупски, Дармиан, Казале, Теате, Зортеа, Побега, Фъргюсън, Миранда, Бернардески, Камбиаги, Пиколи
Интер: Хосеп Мартинес, Бисек, Аканжи, Бастони, Луиш Енрике, Барела, Жиелински, Сучич, Димарко, Тюрам, ЕспозитоДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages