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Защитник се присъедини към контузените в Интер

  • 16 окт 2026 | 18:56
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Защитникът на Интер Бенжамен Павар е с разтежение в аддукторите в десния си крак, съобщиха от клуба.

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Според италианските медии французинът ще се възстановява около три седмици, заради което ще пропусне мачовете с Болоня, Шахтьор (Донецк), Фиорентина, Венеция, Милан, Фейенорд и Комо. Така той се присъединява към Джон Стоунс, Къртис Джоунс и капитана Лаутаро Мартинес, които също лекуват контузии в Интер. Досега през сезона Павар е изиграл четири двубоя за “нерадзурите”.

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Снимки: Gettyimages

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