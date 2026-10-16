Защитник се присъедини към контузените в Интер

Защитникът на Интер Бенжамен Павар е с разтежение в аддукторите в десния си крак, съобщиха от клуба.

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Според италианските медии французинът ще се възстановява около три седмици, заради което ще пропусне мачовете с Болоня, Шахтьор (Донецк), Фиорентина, Венеция, Милан, Фейенорд и Комо. Така той се присъединява към Джон Стоунс, Къртис Джоунс и капитана Лаутаро Мартинес, които също лекуват контузии в Интер. Досега през сезона Павар е изиграл четири двубоя за “нерадзурите”.

Le condizioni di Benjamin Pavard 👇 https://t.co/aeEOYTgy6L — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 16, 2026

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Снимки: Gettyimages