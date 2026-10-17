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Интер иска да се отърси от европейските неудачи с успех над Болоня

  • 17 окт 2026 | 07:58
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Интер иска да се отърси от европейските неудачи с успех над Болоня

Предстоящият двубой между Болоня и Интер от 7-ия кръг на италианската Серия А ще се изиграе на 17 октомври 2026 г. (събота) от 19:00 ч. Българско време. Домакин на срещата е стадион "Ренато Дал'Ара" в Болоня, а Главен съдия на мача е Даниеле Довери.

Болоня заема 14-о място в временното класиране на Серия А с актив от 5 точки след първите 6 изиграни кръга (1 победа, 2 равенства и 3 загуби, при голова разлика 5:7). В последния си мач от първенството тимът на Рафаеле Паладино постигна първа победа за сезона, надделявайки над Лече с 2:1 като гост. Преди това Болоня записа равенство 1:1 срещу Торино, загуба с 0:1 от Наполи, реми 2:2 със Сасуоло и поражение с 0:1 от Аталанта.

Интер се намира на върха в таблицата на Серия А с 16 точки от 6 мача (5 победи, 1 равенство и 0 поражения, голова разлика 18:8). В последния кръг от италианския шампионат момчетата на Кристиан Киву победиха Парма с 3:0. През седмицата обаче "нерадзурите" претърпяха поражение в Шампионската лига, отстъпвайки с 3:4 пред Брюж. Това бе втора загуба за тима в европейския турнир, поради което миланският гранд ще търси задължителна победа в Болоня, за да си върне самочувствието и да продължи силното си представяне на домашната сцена.

Последните срещи между двата тима се отличават с изключителна оспорваност и висок брой попадения. В последния си мач от миналия сезон (23 май 2026 г.) Болоня и Интер завършиха при зрелищно 3:3 на "Ренато Дал'Ара". Преди това Интер спечели с 3:1 у дома през януари 2026 г., а през декември 2025 г. Болоня елиминира съперника си за Суперкупата на Италия след дузпи (4:3 след 1:1 в редовното време). В април 2025 г. Болоня излъга Интер с 1:0 като домакин.

В състава на домакините с контузии са Рикардо Орсолини и Емил Холм, докато Артур Теате има лека травма (натрит мускул). В замяна на това Йенс Одгаард поднови пълноценни тренировки.

При гостите от Интер сериозен удар е отсъствието на капитана Лаутаро Мартинес, който страда от разтежение в бедрото и ще отсъства до ноември. Къртис Джоунс също е извън сметките с травма, а Джон Стоунс остава под въпрос.

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Снимки: Gettyimages

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