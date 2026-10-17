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ЦСКА към феновете: Живеем за тези вечери!

  • 17 окт 2026 | 10:50
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ЦСКА към феновете: Живеем за тези вечери!

ЦСКА отправи емоционално послание към привържениците си след двубоя с Монако, загубен с 1:2. „Червените“ акцентираха върху единството между футболистите и публиката в европейската вечер.

„Живеем за тези вечери, армейци. Отбор и публика отново бяха едно цяло, а Европа говори с уважение за непримиримия армейски дух! Само ЦСКА!“, написаха от клуба в официалната си страница във Facebook.

Към публикацията „армейците“ добавиха видео, събрало моменти от атмосферата по трибуните и подкрепата за отбора срещу монегаските.

Следващото изпитание пред ЦСКА е утре, когато тимът гостува на Несебър в среща от 1/16-финалите за Sesame Купа на България.

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