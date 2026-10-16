ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Несебър

От ЦСКА излязоха с информация за билетите за предстоящото гостуване на Несебър от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят е в неделя (18 октомври) от 15:00 ч. на Градския стадион в крайморския град, а билетите за "червените" фенове ще се продават единствено в деня на мача.

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"Започваме защитата на трофея! ЦСКА гостува на Несебър в неделя (18 октомври) в двубой от 1/16-финалите за Купата на България.

Срещата ще се играе от 15:00 ч. на Градския стадион в Несебър, а билетите за армейските привърженици ще се продават само в деня на мача, на касата пред сектора за гости, която ще отвори в 13:00 ч. Цената на един билет е 10 евро", написаха от Борисовата градина.

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