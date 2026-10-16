Гиздол готви много промени за мача с Несебър

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол ще пусне коренно различен състав срещу втородивизионния Несебър за Sesame Купа на България в неделя (15:00 ч.), спрямо този, стартирал снощи срещу Монако. Ако край морето изобщо има играчи от започналите с монегаските на "Васил Левски", то те ще са не повече от двама, пише "Тема Спорт".

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На вратата в предстоящия двубой за Купата Гиздол ще заложи на Димитър Евтимов. За него това ще е първи мач като титуляр от 3 месеца. За последно той пази в реванша срещу Дери Сити (2:1) в Ирландия, от Лига Европа. Двубоят се игра на 16 юли. Тогава Евтимов бе под рамката заради проблем с визата на Фьодор Лапоухов, който не пътува за Острова.

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Шанс за изява край морето ще получат още Васил Каймаканов, Петко Панайотов, както и Мохамед Брахими, който не игра с Монако заради наказание от първия мач с ОФИ Крит. Той няма да играе и при визитата на Нордселанд другия четвъртък (22 октомври), когато изтича санкцията му от УЕФА, която бе за три мача.

Дубълът на ЦСКА отново на върха във Втора лига

Само преди 6 дни дублиращият състав на "армейците" завърши 0:0 с Несебър в мач от 12-ия кръг на Втора лига.

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