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Гиздол готви много промени за мача с Несебър

  • 16 окт 2026 | 10:33
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Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол ще пусне коренно различен състав срещу втородивизионния Несебър за Sesame Купа на България в неделя (15:00 ч.), спрямо този, стартирал снощи срещу Монако. Ако край морето изобщо има играчи от започналите с монегаските на "Васил Левски", то те ще са не повече от двама, пише "Тема Спорт".

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

На вратата в предстоящия двубой за Купата Гиздол ще заложи на Димитър Евтимов. За него това ще е първи мач като титуляр от 3 месеца. За последно той пази в реванша срещу Дери Сити (2:1) в Ирландия, от Лига Европа. Двубоят се игра на 16 юли. Тогава Евтимов бе под рамката заради проблем с визата на Фьодор Лапоухов, който не пътува за Острова.

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа
Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Шанс за изява край морето ще получат още Васил Каймаканов, Петко Панайотов, както и Мохамед Брахими, който не игра с Монако заради наказание от първия мач с ОФИ Крит. Той няма да играе и при визитата на Нордселанд другия четвъртък (22 октомври), когато изтича санкцията му от УЕФА, която бе за три мача.

Дубълът на ЦСКА отново на върха във Втора лига
Дубълът на ЦСКА отново на върха във Втора лига

Само преди 6 дни дублиращият състав на "армейците" завърши 0:0 с Несебър в мач от 12-ия кръг на Втора лига.

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