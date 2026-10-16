Верстапен за бившите пилоти във Формула 1: Изобщо не са чели новите правила

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен отправи открити критики към бившите пилоти в шампионата, които по-рано оспориха позицията му относно техническия регламент за 2026 година. В интервю за нидерландското издание De Telegraaf пилотът на Ред Бул подчерта, че голяма част от анализаторите не се запознават с новите правила, което води до "нелепи коментари" в телевизионния ефир.

Двайсет и девет годишният нидерландец е сред най-отявлените противници на новата ера, предвиждаща равно разпределение на мощността (50 на 50) между двигателя с вътрешно горене и електрическата батерия. В свои предишни изказвания той дори оприличи бъдещите болиди на „Формула Е на стероиди“ и популярната игра „Марио Карт“.

P1 was the perfect celebration for Max Verstappen! 😮‍💨 From our six current drivers who have achieved the impressive milestone, let's look back at the result from their respective 250th Grands Prix... 📊 #F1 https://t.co/UKVhJNpd9k — Formula 1 (@F1) October 16, 2026

Недоволството на Верстапен дори го подтикна да обмисли оттегляне от шампионата, като според много източници той е бил близо до напускане на спорта в труден за него момент. Впоследствие ръководството на Формула 1 се вслуша в критиките му и започна процес по промяна на баланса в полза на традиционния двигател с вътрешно горене.

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Обратът в позицията на Деймън Хил

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Един от най-изявените критици на Верстапен по-рано през сезона бе Деймън Хил. След като нидерландецът сподели след Гран при на Япония, че обмисля оттегляне, световният първенец за 1996 година изрази мнение пред BBC, че пилотът може би се нуждае от почивка.

„Смятам, че ако не изпитваш удоволствие от това, което правиш, трябва да спреш и да се захванеш с нещо друго.“

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Месеци по-късно обаче Хил видимо промени позицията си. В социалните мрежи британецът публикува следния коментар:

„Относно Формула 1, изкуствения интелект, хибридите и алгоритмите – с течение на времето приносът на пилотското майсторство ще бъде сведен до минимум. Казвам го като човек, работил по разработването на електронни системи за подпомагане на пилота в Уилямс. Нима това е, което наистина искаме? Това е ключовият въпрос.“

Липса на подготовка сред бившите пилоти

Попитан за внезапния обрат в мнението на Хил, Верстапен разшири темата към анализаторите като цяло:

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„Знаете ли какъв е проблемът с много от бившите състезатели? Те изобщо не са чели и не четат новите правила. Затова нямат представа за какво точно става дума и как функционира задвижващата система. Когато ги питат по телевизията, понякога се получават доста странни отговори. Това е основният проблем. Разбира се, не важи за абсолютно всички, но се отнася за доста от тях.“

Макар световните шампиони Фернандо Алонсо и Ландо Норис също неколкократно да подкрепиха опасенията му, Верстапен заяви, че не търси съмишленици в падока, а просто казва това, което мисли, посочва слабите места и предлага начини за подобрение.

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Снимки: Gettyimages