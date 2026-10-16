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Веласкес дава пресконференция преди мача за Купата

  • 16 окт 2026 | 14:35
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Веласкес дава пресконференция преди мача за Купата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Спартак (Плевен) от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Брифингът ще се проведе в 12:00 часа в събота, 17 октомври, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

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Утрешната тренировка започва в 17:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Мачът със Спартак (Плевен) е в неделя, 18 октомври, от 18:00 часа на Градския стадион в Ловеч.

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