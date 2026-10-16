Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Нико Розберг: Антонели е като Михаел Шумахер!

  • 16 окт 2026 | 13:04
  • 338
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг е на мнение, че по отношение увереното представяне и стабилните резултати на Андреа Кими Антонели, то италианският пилот на Мерцедес може да се сравнява с легендата Михаел Шумахер.

“След неуспехите през миналата година, когато Антонели имаше сериозни проблеми, едва ли някой е предполагам, че той ще се представи толкова силно през 2026 - заяви Росберг. - Тази година той е просто великолепен, представянето му е на нивото на Михаел Шумахер. Той е единственият, който във всеки кръг тази година е винаги в групата на лидерите.

Макс Верстапен преди битката в Портимао: Тук сме, за да победим!
Макс Верстапен преди битката в Портимао: Тук сме, за да победим!

“За мен, Макс Верстапен си остава най-добрият пилот, който в момента се състезава във Формула 1. Когато той разполага с автомобил, който доминира на пистата, Макс е непобедим. След победите на Верстапен в Малайзия и Сингапур, смятам, че той е фаворит и за останалите стартове от сезона. Но Макс няма да може да догони Антонели, който тази година напълно заслужено ще вземе световната титла.”

Шефът на Гран При на Абу Даби увери, че състезанието ще се проведе по план
Шефът на Гран При на Абу Даби увери, че състезанието ще се проведе по план
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Как Рафа Камара си спечели мястото в отбора на Хаас?

Как Рафа Камара си спечели мястото в отбора на Хаас?

  • 15 окт 2026 | 19:07
  • 2247
  • 2
Бразилия с двама титуляри във Формула 1 за първи път от 2016 насам

Бразилия с двама титуляри във Формула 1 за първи път от 2016 насам

  • 15 окт 2026 | 18:12
  • 2874
  • 3
Рафаел Камара с първи думи след привличането му в Хаас

Рафаел Камара с първи думи след привличането му в Хаас

  • 15 окт 2026 | 17:44
  • 1552
  • 1
Уилямс обяви специално име на колата си за юбилейния сезон 2027

Уилямс обяви специално име на колата си за юбилейния сезон 2027

  • 15 окт 2026 | 17:34
  • 1100
  • 0
Официално: Големият съперник на Никола Цолов влиза във Формула 1

Официално: Големият съперник на Никола Цолов влиза във Формула 1

  • 15 окт 2026 | 17:06
  • 21558
  • 10
Какво мисли Кели Пикет за "извънкласните дейности" на Макс Верстапен

Какво мисли Кели Пикет за "извънкласните дейности" на Макс Верстапен

  • 15 окт 2026 | 16:39
  • 2885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 20511
  • 111
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 11690
  • 13
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 10742
  • 2
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 2306
  • 6
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 172888
  • 702
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 206841
  • 770