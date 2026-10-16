Нико Розберг: Антонели е като Михаел Шумахер!

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг е на мнение, че по отношение увереното представяне и стабилните резултати на Андреа Кими Антонели, то италианският пилот на Мерцедес може да се сравнява с легендата Михаел Шумахер.

“След неуспехите през миналата година, когато Антонели имаше сериозни проблеми, едва ли някой е предполагам, че той ще се представи толкова силно през 2026 - заяви Росберг. - Тази година той е просто великолепен, представянето му е на нивото на Михаел Шумахер. Той е единственият, който във всеки кръг тази година е винаги в групата на лидерите.

Catching their breath 😮‍💨 The parc ferme boxes offering a spot to do just that for the Top Three finishers after the gruelling Singapore Grand Prix 📦 #F1 #SingaporeGP https://t.co/jdTB2z0SkO — Formula 1 (@F1) October 15, 2026

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“За мен, Макс Верстапен си остава най-добрият пилот, който в момента се състезава във Формула 1. Когато той разполага с автомобил, който доминира на пистата, Макс е непобедим. След победите на Верстапен в Малайзия и Сингапур, смятам, че той е фаворит и за останалите стартове от сезона. Но Макс няма да може да догони Антонели, който тази година напълно заслужено ще вземе световната титла.”

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Снимки: Gettyimages