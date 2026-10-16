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Без повече големи подобрения за Ред Бул през 2026 година

  • 16 окт 2026 | 13:56
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Лоран Мекис обяви, че отборът на Ред Бул няма да въвежда повече големи подобрения по RB22 до края на сезона, но това не означава, че Биковете няма да дават всичко от себе си в битката за по-предното класиране.

Шефът на Ред Бул удължи договора си с Биковете
Шефът на Ред Бул удължи договора си с Биковете

След двете поредни победи на Макс Верстапен в Малайзия и Сингапур, екипът от Милтън Кийнс се доближи на само седем точки от Макларън в битката за третото място в конструкторския шампионат. Въпреки тази минимална разлика, Ред Бул няма да прави повече значими промени по колата си и ще насочи по-голямата част от развойните си усилия върху колата за 2027 година.

Скритият коз, който дава допълнителна надежда на Верстапен и Ред Бул за 2027
Скритият коз, който дава допълнителна надежда на Верстапен и Ред Бул за 2027

„Няма да има повече значителни подобрения по колата. Не ме разбирайте погрешно, това не означава, че ние няма да натискаме здраво, за да се подобрим. Ще продължим да го правим и ще използваме оставащите състезания до края на сезона, за да се учим за следващата година.

„Ние си бяхме казали, че нашата цел е първата победа, но след това да не спираме да се учим. Развойната ни програма няма да се промени. Все още смятаме, че имаме много какво да научим през 2026 и да го приложим през 2027“, каза Мекис, който не пропусна да похвали техническия екип на Ред Бул за огромни напредък, който демонстрира от началото на сезон 2026.

„Бих искал да използвам момента да поздравя екипа на Пиер (Ваше), екипа на Бен (Ходжкинсън) за работата, която свършиха, за да ни върнат в позиция, която да ни позволява да печелим на различни писти. Както казах, дори и в уикенд, в който имахме два полпозишъна и две победи (Гран При на Сингапур), ние продължавахме да се откровени със себе си, знаейки, че има още неща, които бихме искали да се правят по-добре, дори и в уикенди като този. Това е духът на отбора и с него ще атакуваме следващите състезания“, завърши ръководителят на Биковете, който по-рано тази седмица подписа нов договор с Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages

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