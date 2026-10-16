Джордж Ръсел е спринтовият шампион във Формула 1 за 2026 година

Джордж Ръсел е неофициалният спринтов шампион във Формула 1 за 2026 година, като британецът събра общо 34 точки от шестте спринта, които се проведоха в рамките на сезона.

В тях той записа три победи, две четвърти места и едно отпадане от лидерската позиция в Сингапур миналата седмица. Така пилотът на Мерцедес победи с нулева разлика Шарл Леклер, който също събра 34 пункта от шестте спринта, но завършва зад Ръсел в тази неофициална класация, тъй като няма нито една спринтова победа. Монегаскът има две втори, две трети и две пети места в спринтовите състезания в Китай, Маями, Канада, Великобритания, Нидерландия и Сингапур.

Третата позиция със само точка по-малко от Ръсел и Леклер заема действащият шампион Ландо Норис, който спечели спринта в Маями, след което записа още две влизания в тройката, финиширайки втори и трети съответно на „Жил Вилньов“ и „Силвърстоун“. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели остана извън подиума в спринтовата класация, след като записа една победа във Великобритания и събра общо 31 точки в шестте 100-километрови гонки.

А победителят от последния спринт за годината Макс Верстапен е едва седми в класацията със само 21 точки. Пред него са Люис Хамилтън с 27 и Оскар Пиастри с 21, а точки от шестте спринта взеха общо 12 пилоти. От пилотите на водещите четири отбора (Мерцедес, Ферари, Макларън и Ред Бул), единствен Исак Хаджар не взе нито една точка от спринтовете, като неговото най-доброто класиране беше девето място, което той постигна на два пъти – в Маями и Великобритания.

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Снимки: Gettyimages