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Верстапен с предупреждение, след като завъртя свой съперник в Портимао

  • 16 окт 2026 | 15:06
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Верстапен с предупреждение, след като завъртя свой съперник в Портимао

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен се размина с официално мъмрене и една наказателна точка за поведение след сблъсък в първата свободна тренировка от шампионата GT World Challenge Европа на пистата в Портимао.

Нидерландецът бе изминал едва няколко завоя от първата си бърза обиколка, когато опита маневра за изпреварване от вътрешната страна на трети завой срещу състезаващия се с Ауди с номер 25 Езекиел Перес Компанк. Мястото между двата автомобила се оказа недостатъчно, стигна се до контакт и колата на Перес Компанк се завъртя. Веднага след удара пилотът на Ред Бул изрази недоволството си по радиото.

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Макс Верстапен преди битката в Портимао: Тук сме, за да победим!

Анализаторите веднага започнаха да се шегуват, че Макс вече е "истински GT пилот", след като успешно е завъртял друг пилот, който се е опитал за вземе същия завой, но по външната траектория.

Решението на стюардите

След обстоен преглед на инцидента стюардите избраха да не налагат по-тежка санкция и присъдиха на Верстапен само предупреждение и една наказателна точка. При събиране на три такива точки правилата предвиждат автоматична санкция от пет места назад на стартовата решетка.

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„Стюардите прегледаха видеозаписите и изслушаха пилотите на автомобили с номера 3 и 25“, гласи официалното изявление на съдийския панел.

„Пилотът на автомобил 25 посочи, че е бил съсредоточен върху движещите се пред него коли и не е имал видимост към автомобил 3 от дясната му страна, определяйки ситуацията като нелеп състезателен инцидент.“

„Пилотът на кола номер 3 обясни, че е опитал изпреварване с очакването съперникът му да запази външната траектория в завоя, и е останал изненадан от влизането му навътре.“

„След детайлен анализ стюардите стигнаха до заключението, че автомобил номер 3 е предизвикал сблъсък, който е можел да бъде избегнат, на трети завой и носи пълната вина за случилото се.“

Въпреки че определиха Верстапен като единствен виновник, съдиите взеха под внимание смекчаващите обстоятелства при определяне на размера на санкцията.

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„Инцидентът се случи в началната обиколка от първата тренировъчна сесия, като колоната от автомобили пред кола номер 25 повлия на възможната траектория на движение. Поради тази причина стюардите решиха да наложат горепосоченото наказание“, се добавя в становището.

Макс и екипът с №3 завършиха на 20-о място в класирането на първата свободна тренировка в Портимао, като останаха на 0,4 секунди от най-бързия - Кристофър Хаасе с Ауди R8.

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Снимки: Imago

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