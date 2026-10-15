Кошмарът за Килде няма край

Изглежда, че кошмарът с контузиите на Александър Омод Килде няма край. Сега той е скъсал ахилесово сухожилие. Килде е получил травмата след падане по време на тренировка за спускане в Чили в сряда.

„Александър сега се прибира в Инсбрук за допълнителни медицински изследвания и преценка на лечението от медицинския екип, който обичайно се грижи за него“, написаха от Норвежката ски федерация.

От федерацията посочват, че ще предоставят повече информация веднага щом има яснота за по-нататъшното развитие. Килде получи тежки травми през януари 2024 година и се завърна в Световната купа малко преди Коледа миналата година, но пропусна Олимпийските игри, тъй като не беше възвърнал предишното си ниво.

Кадрите бяха ужасяващи — Килде изпадна в безсъзнание и получи тежки наранявания при падането си в спускането във Венген на 13 януари 2024 година. И сякаш това не беше достатъчно, половин година по-късно, след две операции, той разви сепсис — остро, животозастрашаващо отравяне на кръвта.

„Когато ставаше дума за отравянето на кръвта, беше въпрос на живот и смърт“, заяви той по-късно пред норвежкия вестник VG.

34-годишният Килде спечели големия кристален глобус за Световната купа през 2020 година.

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