В Челси са готови да се разделят с доскорошен титуляр, от ПСЖ се интересуват

Челси е готов да изслуша оферти за защитника Мало Густо, което може да даде нов шанс на Пари Сен Жермен да привлече френския национал. Парижани проявяваха интерес към 23-годишния футболист и през летния трансферен прозорец, но тогава лондончани поставиха цена от около 75 милиона паунда, която се оказа прекалено висока за потенциалните купувачи. Густо остава доволен от престоя си на „Стамфорд Бридж“ и иска да се утвърди като важна част от състава на мениджъра Хаби Алонсо. Конкуренцията за място в отбраната обаче се засилва след привличането на Марко Палестра, а французинът търси по-голяма яснота за ролята си в отбора и възможностите да играе редовно.

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Пари Сен Жермен вижда в Густо подходяща опция за подсилване на десния фланг на защитата, където основен избор е Ашраф Хакими. Универсалността на французина, който може да действа и в по-централна позиция, също е сред качествата му, привлекли вниманието на парижани. Интерес към бранителя има и от други европейски клубове, сред които Атлетико Мадрид, Байерн Мюнхен, Ювентус, Тотнъм и Манчестър Сити. Откакто пристигна от Лион през 2023 г., Густо има 141 мача за Челси, в които е отбелязал три гола и е направил 18 асистенции. Засега няма потвърдена договорка за трансфер, но готовността на английския клуб да разгледа подходящи предложения може да отвори вратата за нов опит на ПСЖ.

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Снимки: Gettyimages