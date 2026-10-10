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ЦСКА не забрави Вълшебният стрелец

  • 10 окт 2026 | 12:53
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Днес се навършват 82 години от рождението на един от най-великите в армейската история – Петър Жеков. По този повод ЦСКА припомни личните и клубните му успехи, които са доста внушителни.

Неповторимият голмайстор е първият от общо трима футболисти в цялата история на българския футбол, печелили "Златната обувка" на Европа.

С екипа на ЦСКА Вълшебния стрелец е 5-кратен шампион на България през 1969, 1971, 1972, 1973 и 1975 година и 4-кратен носител на Купата на България през 1969, 1972, 1973 и 1974 г.

Голмайстор на първенството с Берое през 1967 година с 21 гола и през 1968-а с 31 гола, както и с ЦСКА през 1969-а с 36 гола, 1970-а – 31 гола, 1972-а - 27 гола и 1973-а - 29 гола.

Носител на „Златната обувка“ през 1969 г. с 36 попадения, на „Сребърната обувка“ през 1970 г. и на „Бронзовата обувка“ през 1973 г.

В турнира за КЕШ взима участие в 14 мача и вкарва 7 гола, за КНК има 5 мача и 2 гола.

Играе финал на олимпиадата в Мексико през 1968 г. Участва и в 1 мач от финалите на Световното първенство в Мексико през 1970 г. Носи националния екип до 1973 година, като записва общо 44 мача с 25 попадения.

Един от най-великите нападатели в историята на ЦСКА и България ще остане завинаги в сърцата ни!

Легендите не умират!

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