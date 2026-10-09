Пламен Андреев: В националния отбор трябва да оставиш егото си настрана

Вратарят на България U21 Пламен Андреев се раздели с младежкия национален отбор с чувство на гордост, но и със съжаление за пропуснатата възможност да завърши европейските квалификации с победа. Стражът на унгарския Дебрецен изигра последния си двубой за "лъвчетата" при поражението с 0:2 от Шотландия в Пазарджик.

Пред каналите на БФС той направи равносметка на изминатия път, разкри какво стои зад силния колектив в съблекалнята и призна, че след труден период отново е открил радостта от футбола.

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"Определено си тръгвам с много добри чувства. Единственото ми разочарование е този двубой с Шотландия, защото досега оставихме много добро впечатление на терена и дадохме някаква надежда на българските фенове, че идва добро поколение. От друга страна, това е само един мач от всички десет в тези квалификации. Най-много искахме да спечелим заради треньора Тодор Янчев и неговия щаб. Те бяха невероятни с нас през тази година - година и половина. Всичко бе на много добро ниво, откакто сме с тях".

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Андреев открои атмосферата в съблекалнята като една от основните причини за доброто представяне на отбора. Според него именно поставянето на националния интерес над личните амбиции е помогнало за изграждането на сплотен колектив.

"В националния отбор трябва да оставиш егото си настрана. Трябва да си тук за доброто на България. Ти си един от двайсет играчи, избрани да представляват своята родина, трябва да си горд и щастлив. Това е и ключът към този колектив – всеки бе оставил егото си настрана и нямаше лоши мисли".

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Въпреки че приключва участието си в младежката формация, вратарят е оптимист за бъдещето на България на този пост. Той посочи няколко от младите таланти, които според него притежават необходимите качества да продължат развитието си с националната фланелка.

"Много съм спокоен за бъдещето под рамката на националния отбор. Идват страхотни вратари отдолу – Алекс (Божев), Андрей (Кръстев), Стефан Смъркалев… Да не ги изброявам всички, защото ще обидя някого. Идват страхотни вратари, които са готови да влязат тук, да изядат тревата и да дадат най-доброто за България".

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Андреев коментира и новото начало в клубната си кариера. След преминаването си в Дебрецен бившият вратар на Левски отново се чувства щастлив на терена. Той призна, че в определен момент е загубил искрата заради липсата на минути, но престоят му в Унгария е върнал мотивацията му.

"Определено се чувствам много добре, чувствам се щастлив, защото отново играя футбол. Бях изгубил малко тръпката, а това много ми липсваше. Попаднал съм на много добро място – в клуб, който дава шанс на млади футболисти".

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За финал националът се върна към един от най-емоционалните моменти в квалификационния цикъл – победата над Португалия с 2:1. След успеха Андреев отправи послание към българските фенове, което достигна до 600 000 души в Instagram. Споменът за реакцията на привържениците и срещите с най-малките почитатели на отбора продължава да го вълнува.

"Настръхвам, като се сетя. Усетих тази емоция, усетих колко му е мъчно на българския фен. Такива мачове палят малките деца. След това видяхме деца на базата в Бояна. Бяха много щастливи да ни видят, защото гледаха на нас като герои".

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Снимки: Startphoto