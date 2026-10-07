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Тодор Янчев: Отдолу идва силно поколение, колективът отново ще е №1

  • 7 окт 2026 | 16:11
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Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев направи равносметка на изминалите европейски квалификации и изрази увереност за бъдещето на тима. Специалистът говори пред каналите на БФС непосредствено след поражението с 0:2 от Шотландия в Пазарджик.

Това бе първа домакинска загуба за "лъвовете" в петте им срещи пред родна публика. В останалите двубои България постигна победи над Чехия (2:1), Португалия (2:1) и Гибралтар (3:0), както и нулево равенство с Азербайджан.

България U21 с горчив край на квалификациите
България U21 с горчив край на квалификациите

"Направихме много добри квалификации като резултати срещу силните отбори. Има какво да се желае срещу останалите съперници като Шотландия и Азербайджан, където загубихме точки, което не трябваше да допускаме. Като цяло показахме постоянство и израстване в играта, което ме радва, тъй като за всеки лагер имахме съпътстващи проблеми. В навечерието на мача с Шотландия отпаднаха капитанът Асен Митков, както и Цветослав Маринов", коментира Янчев.

Янчев: Това поколение ще е основата на "А" отбора, защото има качества
Янчев: Това поколение ще е основата на "А" отбора, защото има качества

Селекционерът отдаде заслуженото и на националите, които приключват престоя си в младежкия отбор заради възрастовото ограничение. Сред тях са капитанът Асен Митков, Пламен Андреев, Никола Илиев, Роберто Райчев, Георги Лазаров и Росен Божинов.

"Искам да изкажа своята благодарност към всички момчета, родени през 2004 и 2005 година. Вие ги изброихте, има и още. Те оставиха голяма следа. Убеден съм, че ще продължат това и в първия отбор на България. Отдолу идва много талантливо поколение, има голям избор на играчи и съм убеден, че отново ще направим много силен отбор".

Божинов: Готови сме да станем гръбнак на националния отбор
Божинов: Готови сме да станем гръбнак на националния отбор

Запитан за силния колектив в съблекалнята, Янчев подчерта връзката, изградена между футболистите и щаба по време на квалификационния цикъл.

"Чувстваме се като едно семейство с играчите. Затова и беше болезнено да завършим квалификациите със загуба. Самите те са много отговорни момчета. В погледите им чета разочарование, но и любов към тима. Колективът винаги ще бъде №1 в съблекалнята. Това е нещото, което обещаваме, че ще продължи".

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