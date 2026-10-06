Божинов: Готови сме да станем гръбнак на националния отбор

Бранителят на младежкия национален отбор Росен Божинов бе разочарован от загубата на тима ни от Шотландия за края на квалификациите. Това бе и последен мач за защитника с гарнитурата заради набора му.

България U21 с горчив край на квалификациите

“Имахме доста индивидуални грешки. Шотландия не ни изненада с нищо, но това ни изяде главата. Имаше някои грозни сцени, но това се случва понякога. Скочихме да защитим нашия футболист. Имахме положения, но не успяхме да ги вкараме. Има доста момчета, които играят в хубави отбори, дано успеят да сплотят съблекалнята като нас и да създадат добър колектив. Готови сме да бъдем в мъжкия отбор на България”, каза Божинов.

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