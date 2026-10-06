Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21

Божинов: Готови сме да станем гръбнак на националния отбор

  • 6 окт 2026 | 22:32
  • 245
  • 0

Бранителят на младежкия национален отбор Росен Божинов бе разочарован от загубата на тима ни от Шотландия за края на квалификациите. Това бе и последен мач за защитника с гарнитурата заради набора му.

България U21 с горчив край на квалификациите
България U21 с горчив край на квалификациите

“Имахме доста индивидуални грешки. Шотландия не ни изненада с нищо, но това ни изяде главата. Имаше някои грозни сцени, но това се случва понякога. Скочихме да защитим нашия футболист. Имахме положения, но не успяхме да ги вкараме. Има доста момчета, които играят в хубави отбори, дано успеят да сплотят съблекалнята като нас и да създадат добър колектив. Готови сме да бъдем в мъжкия отбор на България”, каза Божинов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Люксембург 0:2 България, мощно Bangaranga на почивката

Люксембург 0:2 България, мощно Bangaranga на почивката

  • 6 окт 2026 | 22:45
  • 58821
  • 156
Янчев: Това поколение ще е основата на "А" отбора, защото има качества

Янчев: Това поколение ще е основата на "А" отбора, защото има качества

  • 6 окт 2026 | 21:38
  • 998
  • 0
България U21 с горчив край на квалификациите

България U21 с горчив край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 21:15
  • 24965
  • 52
Отложиха две поредни шампионатни срещи на Струмска слава

Отложиха две поредни шампионатни срещи на Струмска слава

  • 6 окт 2026 | 20:38
  • 815
  • 0
Левски изненада Веласкес

Левски изненада Веласкес

  • 6 окт 2026 | 19:45
  • 2147
  • 5
Левски тренира на “Герена”, Бурас се подготвя на друг терен

Левски тренира на “Герена”, Бурас се подготвя на друг терен

  • 6 окт 2026 | 18:16
  • 1438
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Люксембург 0:2 България, мощно Bangaranga на почивката

Люксембург 0:2 България, мощно Bangaranga на почивката

  • 6 окт 2026 | 22:45
  • 58821
  • 156
България U21 с горчив край на квалификациите

България U21 с горчив край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 21:15
  • 24965
  • 52
Хърватия 1:0 Испания, домакините с аванс на почивката

Хърватия 1:0 Испания, домакините с аванс на почивката

  • 6 окт 2026 | 22:33
  • 6299
  • 15
Англия 2:0 Чехия, Кейн се разписа в рекордния си мач

Англия 2:0 Чехия, Кейн се разписа в рекордния си мач

  • 6 окт 2026 | 20:40
  • 4270
  • 14
Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

  • 6 окт 2026 | 21:45
  • 6451
  • 8
Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

  • 6 окт 2026 | 18:05
  • 14165
  • 19