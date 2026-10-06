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Крушарски: Притеснявам се за Косич и още няколко футболисти

  • 6 окт 2026 | 16:07
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В момента има двама кандидати за акциите на Локомотив Пловдив и се чака окончателното им решение. Това заяви собственикът на клуба Христо Крушарски пред "24 часа". Бизнесменът обаче отказа да назове повече подробности по темата.

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Той обаче каза нещо доста интересно, касаещо бъдещето на треньора Душан Косич и няколко от играчите от отбора.

"Притеснявам се за треньора Душан Косич и още няколко футболисти, към които бях поел персонални ангажименти. Аз съм човек, който си държи на думата, и няма да ги подведа", допълни обявилият своето оттегляне клубен шеф.

Христо Крушарски потвърди, че вече е превел първите 10 000 евро, които е обещал да "инвестира" всеки месец в клуба.

"Отделно ще подпомогна финансово детско-юношеската школа. Боли ме и за ветераните", допълни Христо Крушарски.

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