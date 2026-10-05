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Макун се завръща предсрочно в Левски

  • 5 окт 2026 | 13:42
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Макун се завръща предсрочно в Левски

Кристиан Макун бе освободен от лагера на Венецуела. Централният защитник на Левски и още 11 играчи са получили разрешение да си тръгнат по-рано и няма да вземат участие в последната конрола на Винотинто. Южноамериканската страна се изправя срещу участника на Мондиал 2026 Йордания в Аман. Проверката е на 6 октомври. Селекционерът Освалдо Вискариондо е позволил на въпросните 12 футболисти да се приберат по-рано в клубните си отбори.

26-годишният Макун взе участие в първия спаринг на Венецуела. Той изигра пълни 90 минути при загубата с 1:2 от Япония в Хирошима и получи похвали от треньора си. Във втората контрола с Южна Корея (0:0) обаче остана неизползвана резерва.

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През лятото Кристиан лекуваше травма, а след това бавно влезе във форма. Това бе и причината в началото на сезона вместо него в евротурнирите Хулио Веласкес да залага на Никола Серафимов. Макун обаче успя да си върне титулярното място и да застане редом до капитана Кристиан Димитров. Наскоро венецуелецът подписа нов договор с Левски, който е до лятото на 2028 година. През тази кампания той има на сметката си 10 мача във всички турнири.

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Снимки: Startphoto

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