Кунде заяви, че ще запомни думите на Ямал

Жул Кунде реагира на изказването на своя съотборник в Барселона Ламин Ямал, който заяви, че Франция не е по-добра от Испания, защото не я е побеждавала "от Европейското първенство". Макар да избегна да покаже раздразнение, френският защитник призна, че тези думи са оставили следа в съзнанието му с оглед на евентуален бъдещ сблъсък между двата национални отбора на Световното първенство в Северна Америка.

От тренировъчния център на Франция в Уолтъм, Кунде коментира думите на испанския нападател и призна: "Последните мачове, които изиграхме срещу Испания, не се развиха както ни се искаше. Запазваме си тази фраза в един ъгъл на ума, или поне аз я запазвам в моя."

🗣️ Jules Kounde à propos de la déclaration de Lamine Yamal : pic.twitter.com/geEyN0JSdu https://t.co/0hOrGR94Nd — Blaugranation (@blaugranation_) July 2, 2026

Крайният защитник, който дели една съблекалня с Ямал в каталунския тим, също говори за характера на младия нападател. "Знам, че той е много силен играч, амбициозно момче, което казва нещата така, както ги мисли", сподели той. Освен това, Кунде омаловажи дебата за фаворитите за титлата: "Да си фаворит в едно състезание не означава много. Това не ме притеснява, кара ме да се усмихвам."

Отговорът дойде след изявление на Ямал, в което той бе попитан дали смята Франция за по-силна от Испания, 18-годишното крило беше категоричен: "Не са ни побеждавали от Европейското първенство. Как може да са по-добри от нас?“. Преди това той също беше уверил: „Не мисля, че има отбор, за който да кажеш: ‘невъзможно е да го победя’“, когато го попитаха за кандидатите за титлата.

🚨 𝗝𝗨𝗟𝗘𝗦 𝗞𝗢𝗨𝗡𝗗𝗘́ 𝗥𝗘́𝗣𝗢𝗡𝗗 𝗔̀ 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟. 🇫🇷🇪🇸



🗣️ « C'est un très bon joueur, très ambitieux. Il dit les choses comme il les pense.



Être favori ne veut pas dire grand-chose dans une compétition... mais je garde sa phrase dans un coin de ma tête. » pic.twitter.com/Q3SDloBU9m — Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) July 2, 2026

Часове по-късно самият Ямал смекчи тона на изказванията си от лагера на испанския национален отбор в Чатануга. "Груповата фаза не означава нищо, вижте Германия“, отбеляза той, преди да уточни: „Франция играе на много високо ниво, намира се в отлична форма, има добри играчи, но не мисля, че е над когото и да било. За мен никой не е над другите."

Размяната на реплики между двамата футболисти подхрани очакванията за възможен сблъсък между Франция и Испания на полуфиналите на Световното първенство, но преди това те имат още доста работа.

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Снимки: Imago