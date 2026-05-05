Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

5-май-2026 19.15 МФК Кичуза Пловдив - ТНН Голд (минифутбол)

5-май-2026 20.15 Орлите - Инфинит Енерджи (минифутбол)

5-май-2026 20.15 Зелен Свят - ФК Класиците (минифутбол)

5-май-2026 21.15 Младежите - Пи Ви Джи (минифутбол)

6-май-2026 16.30 ЛП Супер Спорт – Спортика (футбол жени)

7-май-2026 18.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)

7-май-2026 20.15 АФК Дианабад - Амиго Северозапад (минифутбол)

7-май-2026 21.15 Малки Страсти - Галактик-Керелск (минифутбол)

9-май-2026 13.00 ЦСКА (София) U18 - Ботев (Пловдив) U18 (футбол)

9-май-2026 18.00 Балкан 1929 (Ботевград) - ЦСКА III (София) (футбол)

9-май-2026 18.00 ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Несебър (Несебър) (футбол)

10-май-2026 10.30 ЦСКА (София) U15 - Левски (София) U15 (футбол)

10-май-2026 13.00 ЦСКА (София) U16 - Левски (София) U16 (футбол)

10-май-2026 18.00 Лудогорец – НСА (футбол жени)





ББЛ:

05-май 19:30 В Запад Септември Шампион 2006

06-май 12:00 Б ЮГ Рогош Делфин Бургас

06-май 14:00 Б ЮГ Хасково Б Тракия Стамболийски

07-май 18:00 Б Център Дунав Русе 2016 Ударникъ Б

08-май 19:30 Жени Запад Политехника Ж Вайпърс

08-май 21:30 ББЛ+ Запад Хелга Авалон Зуум Дизайн

10-май 17:00 А Запад Хасково Видабаскет