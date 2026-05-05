Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

  • 5 май 2026 | 08:00
Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

5-май-2026   19.15   МФК Кичуза Пловдив - ТНН Голд (минифутбол)
5-май-2026   20.15   Орлите - Инфинит Енерджи (минифутбол)
5-май-2026   20.15   Зелен Свят - ФК Класиците (минифутбол)
5-май-2026   21.15   Младежите - Пи Ви Джи (минифутбол)
6-май-2026   16.30   ЛП Супер Спорт – Спортика (футбол жени)
7-май-2026   18.00   Лятна Winbet Snooker League (снукър)
7-май-2026   20.15   АФК Дианабад - Амиго Северозапад (минифутбол)
7-май-2026   21.15   Малки Страсти - Галактик-Керелск (минифутбол)
9-май-2026   13.00   ЦСКА (София) U18 - Ботев (Пловдив) U18 (футбол)
9-май-2026   18.00   Балкан 1929 (Ботевград) - ЦСКА III (София) (футбол)
9-май-2026   18.00   ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Несебър (Несебър) (футбол)
10-май-2026   10.30   ЦСКА (София) U15 - Левски (София) U15 (футбол)
10-май-2026   13.00   ЦСКА (София) U16 - Левски (София) U16 (футбол)
10-май-2026   18.00   Лудогорец – НСА (футбол жени)


ББЛ:
05-май  19:30   В       Запад   Септември       Шампион 2006
06-май  12:00   Б       ЮГ      Рогош   Делфин Бургас
06-май  14:00   Б       ЮГ      Хасково Б       Тракия Стамболийски
07-май  18:00   Б       Център  Дунав Русе 2016 Ударникъ Б
08-май  19:30   Жени    Запад   Политехника Ж   Вайпърс
08-май  21:30   ББЛ+    Запад   Хелга   Авалон Зуум Дизайн
10-май  17:00   А       Запад   Хасково Видабаскет

