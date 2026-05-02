Шеф на Димитровград: Предстои ни мач за оцеляване

Председателят на управителния съвет на ФК Димитровград 1947 Мартин Александров сподели очакванията си за утрешния мач с ФК Созопол.

"Предстои ни мач за оцеляване. Ще дадем абсолютно всичко, за да дишаме една идея по-спокойно и да изпълним целта. Созопол е добър отбор, отпочинал е, тъй като нямаше мач през седмицата. Със сигурност и те ще искат да вземат нещо, но за нас е мач на оцеляване. Смятам, че момчетата ще го изиграят мъжки и ще можем да го спечелим“, каза Александров преди срещата, която ще се състои от 18:00 часа на стадион „Миньор“ в Димитровград.