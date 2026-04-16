eSports турнири за милиони през май привличат топ играчи и почитатели

Многоликият свят на електронните спортове винаги има какво да предложи, а петият месец на годината без съмнение е един от най-активните и интересните.

Поне дузина топ онлайн турнири и присъствени състезания в различни точки на планетата ще се проведат през май, като се разиграват наградни фондове за милиони долари.

Но какво предстои от вълнуващия свят на електронните спортове през идния месец май?

Майсторите на Counter-Strike се срещат в различни точки на планетата

Класиката продължава да се радва на огромен интерес от страна на публиката, която през май ще следи няколко изяви от любимия First Person Shooter. Някои от най-силните и високоплатени турнири на тема Counter-Strike 2 ще се проведат в рамките на идните седмици както на изток, така и на запад от нас.

Внушителен награден фонд се разиграва в PGL Astana 2026. 16 отбора се събират в Казахстан между 9 и 16 май, за да разпределят общо около 1,6 милиона долара. За шампиона са отредени поне 256 хиляди в щатска валута, а загубилият финала получава не по-малко от $120 000. Сред основните фаворити в надпреварата са тимовете на Furia, Parivision, Falcons и Aurora.

Лидерите в световната ранглиста - Vitality и Natus Viincere, обаче са ангажирани на друго място по същото време. Те ще се борят за победата в IEM Atlanta, като наградният фонд в щата Джорджия надхвърля 1 милион долара, като наградата за шампиона е 125 000. Турнирът в Атланта е част от престижната верига Intel Extreme Masters, която събира майсторите и в други хитови електронни спортове.

А в края на месеца е време за азиатския CS-2 шампионат. Наградният фонд е малко по-скромен в сравнение с другите две надпревари (400 000 долара), но без съмнение и тази надпревара представлява сериозно предизвикателство и за топ отборите, както и магнит за почитателите на класиката.

Атланта посреща и най-добрите в Call of Duty

Още един култов FPS, активността по отношение на който в професионалната сфера на практика почти не спира през годината. И през май Call of Duty предлага високопрофилно събитие, като то ще се състои в Атланта - там, където се събират и някои от топ отборите в Counter-Strike.

Надпреварата в щата Джорджия е третият мейджър турнир на тази тема след завършилите вече турнири в Тексас и Бирмингам. Тук се трупат точки за големия Call of Duty шампионат по-късно през годината, но освен това се разиграва и награден фонд от 365 хиляди долара.

Топ турнирът онлайн е на тема DOTA

Тази игра предлага възможности за залози на електронни спортове почти всяка седмица. А през май феновете на DOTA могат да се зарадват на едно от значимите събития за годината - Dream League Season 29. В случая става дума за изцяло онлайн турнир, част от ESL Pro Tour, а не за форуми на мястото на събитието като споменатите по-горе.

Мащабът и тук е сериозен - раздава се награден фонд на стойност над 1 милион долара, като победителят получава 1/4 от сумата. Участват 16 отбора, като е поставено ограничението да се използват европейски сървъри.

Дубай е домакин на атрактивен eSports фестивал

Несигурността заради събитията в Персийския залив постави на тръни организаторите на един от най-значимите форуми за електронни спортове през май. Това е Dubai Esports and Games Festival 2026, който се провежда в един от централните градове на ОАЕ в продължение на повече от две седмици през май. В случая акцентът е поставен повече върху забавленията и експо частта на форума. Но се предвиждат и различни състезания, като няма съмнение, че в тях ще участват и редица майстори на джойстика.

През май се предвиждат ключови събития и при игри като Fortnite и Rocket League. А познавачите са наясно, че това, което се случва през този месец, подгрява страстите за най-големите форуми в средата на годината.

