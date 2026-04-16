Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Изненадите в IEM Рио подготвят зрелищни битки в елиминациите

  • 16 апр 2026 | 11:17
  • 234
  • 0
След като се проведе последния поток от мачове в груповата фаза на Counter-Strike турнира IEM Рио 2026, е време за етапа на плейофите, като вече са ясни всички участници в елиминациите.

В четвъртфиналите MOUZ ще се изправи срещу Spirit в петък от 18:00 ч., а победителят ще срещне Falcons в полуфиналната среща, след като изненадващо "соколите" прекъснаха победната серия от 18 поредни срещи без победа срещу Vitality при успеха им с 2:1 над "пчеличките".

В другия петъчен двубой от 21:15 ч. Natus Vincere ще търси реванш срещу Vitality от BLAST Open Ротердам, като спечелилият ще играе срещу домакините от FURIA.

Снимка: ESL

Следвай ни:

