Изненадите в IEM Рио подготвят зрелищни битки в елиминациите

След като се проведе последния поток от мачове в груповата фаза на Counter-Strike турнира IEM Рио 2026, е време за етапа на плейофите, като вече са ясни всички участници в елиминациите.

THE #IEM RIO 2026 PLAYOFFS 🇧🇷



⚔️ 6 teams



📅 17-19 April



📍 Rio de Janeiro, Brazil



🏟️ Farmasi Arena pic.twitter.com/3YWfTLp8V4 — ESL Counter-Strike (@ESLCS) April 15, 2026

В четвъртфиналите MOUZ ще се изправи срещу Spirit в петък от 18:00 ч., а победителят ще срещне Falcons в полуфиналната среща, след като изненадващо "соколите" прекъснаха победната серия от 18 поредни срещи без победа срещу Vitality при успеха им с 2:1 над "пчеличките".

В другия петъчен двубой от 21:15 ч. Natus Vincere ще търси реванш срещу Vitality от BLAST Open Ротердам, като спечелилият ще играе срещу домакините от FURIA.

Снимка: ESL