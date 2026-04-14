Футбол, минифутбол и и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

14-апр-2026 20.15 Амиго Северозапад - МФК Керелски (минифутбол)

14-апр-2026 21.15 Младежите - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)

14-апр-2026 17.00 България – Косово (футбол,жени)

15-апр-2026 20.15 Полигран - Зелен Свят (минифутбол)

15-апр-2026 21.15 Смоците - ФК Дулизелм (минифутбол)

16-апр-2026 16.00 ЦСКА III (София) - Пирин 1941 (Разлог) (футбол)

16-апр-2026 20.15 Пи Ви Джи - Малки Страсти (минифутбол)

16-апр-2026 21.15 МФК Булгари - Войводите (минифутбол)

17-апр-2026 17.00 Левски (Карлово) - Марица 1921 (Пловдив) (футбол)

18-апр-2026 19.00 Косово - България (футбол,жени)



ББЛ:

14-апр-2026 18:00 Б Запад ЦСКА София Б Енигма Фойерверк

14-апр-2026 19:30 Жени Запад Политехника Ж Calista Basketball

15-апр-2026 21:30 Жени Запад Национал Сандански Ж Локомотив София Ж

15-апр-2026 19:30 В Запад Шампион 2006 Титан Пропъртис В

15-апр-2026 20:00 В Запад Спартак София Септември

16-апр-2026 21:00 А Запад Левски А Видабаскет

17-апр-2026 19:30 ББЛ+ Запад БУБА Олд Старс Академик Ветерани

17-апр-2026 21:30 ББЛ+ Запад Авалон Зуум Дизайн Миньор 2015+

18-апр-2026 11:00 А ЮГ Каменица Пловдив Пловдив Мамбас

18-апр-2026 13:00 А ЮГ БК Раковски Хасково Б

18-апр-2026 15:00 А ЮГ Тракия Стамболийски Родопа Лъмбърджакс

18-апр-2026 17:00 А ЮГ Олимпия Ямбол Рогош

18-апр-2026 19:00 А ЮГ Асеновец 2005 3.6.9 Баскетболен Клуб

18-апр-2026 12:00 А Изток МУ Варна Шоутайм

18-апр-2026 14:00 А Изток Черноморец Балчик Светкавица Мебел Стил

16-апр-2026 18:30 А Изток Черно море Тича Б Икономически университет

18-апр-2026 16:00 А Изток Академия Варна Everbet Bay Kings Varna

19-апр-2026 17:00 Б Център Дунав Русе 2016 Чардафон

19-апр-2026 18:00 Б Център Ударникъ Б Локомотив Горна Оряховица



