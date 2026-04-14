  България с голяма победа във виртуалния футбол! "Лъвовете" победиха световния шампион

България с голяма победа във виртуалния футбол! "Лъвовете" победиха световния шампион

Българският национален отбор по eFootball изигра груповата фаза на квалификациите за Световното първенство по виртуалния футбол. Родното дуо Емилиян "Emoti" Стефанов и Наско "Puyol1nh0" Насков записа две победи, едно равенсто и поражение, с което завърши на второ място в групата. Зад родните състезатели стояха селекционерът Емил Димитров и играещите треньори Радослав Христов и Георги Фиков.

Нашите геймъри победиха с 3:1 Казахстан на старта на турнира. Последва равенство 1:1 срещу Хърватия, за да дойде и най-голямата победа. "Лъвовете" надиграха с 1:0 световните шампиони от Полша след тактически мастърклас над братята Миколай и Милош Зиетек. Поражението дойде в последния кръг с 0:2 от Северна Македония.

Утре продължават битките за България, където първото препятствие пред тима, ще бъде националният отбор на Армения.

