  3. Юлиан "regali" Харджау вече е играч на Eternal Fire

  • 14 апр 2026 | 21:40
  • 143
  • 0
Юлиан "regali" Харджау официално се присъедини към отбора на Counter-Strike на Eternal Fire като свободен агент след раздялата си с FlyQuest. 23-годишният снайперист записа стабилен рейтинг от 1.11, но бе заменен в началото на 2026 от португалеца story.

Сега той ще подсили международния състав на турския клуб, който продължава да се преструктурира. Отборът все още си търси стрелец, след като извади Woro2k от състава и изпрати EMSTAR в академията си. Това се случи на фона на решението на клуба да продължи с международен състав.

  • 569
  • 0
  • 387
  • 0
  • 436
  • 0
  • 352
  • 0
  • 1765
  • 0
  • 1273
  • 0
  • 8224
  • 21
  • 10242
  • 17
  • 4096
  • 11
  • 3474
  • 26
  • 4385
  • 0
  • 7031
  • 4