Ръководителят на електронните спортове във FaZe коментира евентуалното напускане на karrigan

  • 14 апр 2026 | 12:42
Ръководителят на отдела по електронни спортове на FaZe Clan - Кайсан Гасеминеджад, подчерта, че CS отборът остава основен приоритет за организацията и коментира евентуалното напускане на лидера на тима Фин "karrigan" Андерсен.

Той заяви, че тимът е "гръбнак" на FaZe и клубът ще направи всичко необходимо, за да го върне на върха. Изказването идва на фона на сериозни промени – раздялата с треньора NEO и очаквания трансфер на karrigan в Falcons.

"Ако даден играч реши да си тръгне по собствено желание, като не казвам, че някой го е направил, ние винаги ще уважим желанието му. Не задържаме никого насила. Ако не искаш да бъдеш тук, не си длъжен да бъдеш. Винаги ще уважаваме и подкрепяме нашите играчи". заяви Гасеминеджад.

Снимка: HLTV

