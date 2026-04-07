Представиха списание "Слависти"

В препълнената зала на Музея на историята на физическата култура и спорта бе представен пилотния брой на списание "Слависти". Наред с десетките запалянковци и ветерани на събитието присъстваха Иван Минчев, капитан на Славия, младата надежда Кристиян Балов, както и ветерана Георги Петков. Тук бе Кирил Динчев от треньорския щаб на "белите", а ръководството на клуба бе представено от Веско Събев. Сред ветераните се открояваха Чавдар Цветков и Владко Шаламанов. Събитието стартира с увлекателно и емоционално слово на Катя Иванова, директор на спортния музей.

Планирано е „Слависти“ да излиза два пъти в годината. Списанието продължава вековната традиция на славистката периодика, започнала от сп. „Славия“ (1925 година), продължена от бюлетин „Славия“ (1960-1990 години) и вестник „Славия“ (2001 – 2025 години). Издател е Сдружение „Слависти“, редактор е популярният спортен журналист Николай Кръстев. Редакционният съвет пък е в състав: Камен Огнянов, Свободан Александров, Димитър Пенев, Иван Жиков, Асен Даскалов и Надежда Кърликова, които са и основните автори. Журналистите определят проекта като „списание за славизъм, култура и спорт“.

Първият брой е изключително значим заради интервюто с Божидар Григоров. Великият играч на „белите“ и националния тим, по-късно и ръководител на клуба, не е говорил с представители на медиите четвърт век. Пред „Слависти“ Боби Григ разказва, как Хелелио Хелера му е предлагал автомобил „Ламборджини“, за да подпише с италианския колос Рома. В този брой още може да бъдат намерени плакат и интервю с Иван Минчев, както и обяснението на музиканта Славчо Николов за славистката му любов. Естествено има материал, посветен на вековното съперничество със столичния Левски.