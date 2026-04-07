Представиха списание "Слависти"

  • 7 апр 2026 | 13:39
В препълнената зала на Музея на историята на физическата култура и спорта бе представен пилотния брой на списание "Слависти". Наред с десетките запалянковци и ветерани на събитието присъстваха Иван Минчев, капитан на Славия, младата надежда Кристиян Балов, както и ветерана Георги Петков. Тук бе Кирил Динчев от треньорския щаб на "белите", а ръководството на клуба бе представено от Веско Събев. Сред ветераните се открояваха Чавдар Цветков и Владко Шаламанов. Събитието стартира с увлекателно и емоционално слово на Катя Иванова, директор на спортния музей.

Планирано е „Слависти“ да излиза два пъти в годината. Списанието продължава вековната традиция на славистката периодика, започнала от сп. „Славия“ (1925 година), продължена от бюлетин „Славия“ (1960-1990 години) и вестник „Славия“ (2001 – 2025 години). Издател е Сдружение „Слависти“, редактор е популярният спортен журналист Николай Кръстев. Редакционният съвет пък е в състав: Камен Огнянов, Свободан Александров, Димитър Пенев, Иван Жиков, Асен Даскалов и Надежда Кърликова, които са и основните автори. Журналистите определят проекта като „списание за славизъм, култура и спорт“.

Първият брой е изключително значим заради интервюто с Божидар Григоров. Великият играч на „белите“ и националния тим, по-късно и ръководител на клуба, не е говорил с представители на медиите четвърт век. Пред „Слависти“ Боби Григ разказва, как Хелелио Хелера му е предлагал автомобил „Ламборджини“, за да подпише с италианския колос Рома. В този брой още може да бъдат намерени плакат и интервю с Иван Минчев, както и обяснението на музиканта Славчо Николов за славистката му любов. Естествено има материал, посветен на вековното съперничество със столичния Левски.

Още от БГ Футбол

Найденов очаква смешки от The Voice на СК към БФС

Найденов очаква смешки от The Voice на СК към БФС

  • 7 апр 2026 | 11:31
  • 3390
  • 9
Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

  • 7 апр 2026 | 11:18
  • 817
  • 2
Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

  • 7 апр 2026 | 10:34
  • 622
  • 1
Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

  • 7 апр 2026 | 10:15
  • 1218
  • 0
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 6875
  • 19
Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 10:07
  • 7888
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 14850
  • 48
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 9504
  • 8
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 10874
  • 13
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 6875
  • 19
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 3206
  • 2
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 5025
  • 9