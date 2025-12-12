Черно море и Шумен откриват кръг №11 в Sesame НБЛ

Отборът на Черно море Тича приема Шумен в мач от 11-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 20:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Първоначално двубоят трябваше да се изиграе на 13 декември (събота) в Шумен, но заради проблеми с местната зала домакинството беше разменено.

На този етап "моряците" са с 6 победи и 3 загуби от началото на сезона в елита на българския баскетбол, а шуменци са с 9 поражения от 9 мача.

Снимки: Sportal.bg