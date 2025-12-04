Корнет блокира добавка на Вагнер в последната секунда и Спърс удържаха Меджик

Сан Антонио Спърс надделя над Орландо Меджик със 114:112 в гостуване за 15-ия си успех от началото на сезона в НБА.

Люк Корнет блокира добавката на Франц Вагнер в последната секунда на мача и осигури победата за тексасци, които вече са със 7 победи от 9 мача без звездата си Виктор Уембаняма, който е аут с контузия от близо месец. Тимът от Флорида се справя почти толкова добре в отсъствието на един от ключовите си играчи - Паоло Банкеро, и допусна едва трето поражение в 10 мача, откакто той не играе.

LUKE KORNET GAME-SAVING SWAT.



SPURS WIN IN ORLANDO! pic.twitter.com/8R6QtuR7Qc — NBA (@NBA) December 4, 2025

Де'Арън Фокс беше най-резултатен в срещата за „Шпорите“ със своите 31 точки. Дилан Харпър влезе с 16 точки от пейката, а Девин Васел завърши с 15 и 6 борби. Люк Корнет се отчете със 7 борби и 3 чадъра, включително този в последното разиграване за мача.

De'Aaron Fox leads the @spurs to victory in Orlando!



🦊 31 PTS (12 in 4Q)

🦊 5 REB

🦊 5 AST



15-6 marks the best start through 21 games for San Antonio since 2016-17 ‼️ pic.twitter.com/154Exs6xVx — NBA (@NBA) December 4, 2025

За Меджик Франц Вагнер записа 25 точки и 6 асистенции, Джейлън Съгс остана близо зад него с 24 точки и 3 отнети топки, а Дезмънд Бейн завърши с 14 точки и 6 асистенции.