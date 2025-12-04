Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Корнет блокира добавка на Вагнер в последната секунда и Спърс удържаха Меджик

Корнет блокира добавка на Вагнер в последната секунда и Спърс удържаха Меджик

  • 4 дек 2025 | 12:59
  • 216
  • 0
Сан Антонио Спърс надделя над Орландо Меджик със 114:112 в гостуване за 15-ия си успех от началото на сезона в НБА.

Люк Корнет блокира добавката на Франц Вагнер в последната секунда на мача и осигури победата за тексасци, които вече са със 7 победи от 9 мача без звездата си Виктор Уембаняма, който е аут с контузия от близо месец. Тимът от Флорида се справя почти толкова добре в отсъствието на един от ключовите си играчи - Паоло Банкеро, и допусна едва трето поражение в 10 мача, откакто той не играе.

Де'Арън Фокс беше най-резултатен в срещата за „Шпорите“ със своите 31 точки. Дилан Харпър влезе с 16 точки от пейката, а Девин Васел завърши с 15 и 6 борби. Люк Корнет се отчете със 7 борби и 3 чадъра, включително този в последното разиграване за мача.

За Меджик Франц Вагнер записа 25 точки и 6 асистенции, Джейлън Съгс остана близо зад него с 24 точки и 3 отнети топки, а Дезмънд Бейн завърши с 14 точки и 6 асистенции.

