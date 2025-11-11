Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Легендата Faker: Във всеки спорт ключът е в поддържането на страстта и волята

Легендата Faker: Във всеки спорт ключът е в поддържането на страстта и волята

  • 11 ное 2025 | 13:10
Суперзвездата на League of Legends Лий "Faker" Санг-хьок говори след триумфа на T1 на Световното първенство. Легендата на играта даде важни съвети към всички, които искат да се занимават професионално с електронни спортове.

"С напредването на възрастта се замислям повече за здравето, стойката и физическата грижа са важни, когато седиш в една позиция.

В играта самата възраст не ме засяга. Във всеки спорт ключът е в поддържането на страстта и волята за непрекъснато усъвършенстване", заяви легендата след триумфа в Worlds 2025.

Снимка: LoL Esports

